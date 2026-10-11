Доступный и надежный: назван идеальный автомобиль для пенсионеров (видео)
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На украинском рынке это авто представлено в разных комплектациях
Suzuki SX4 может стать подходящим вариантом для пенсионера, которому нужна компактная машина на каждый день. По сравнению с обычными легковыми автомобилями у модели более высокая посадка – садиться и выходить из неё удобнее.
При выборе стоит смотреть не только на комфорт, но и на возраст автомобиля, пробег, коробку передач и состояние конкретного экземпляра. Об этом сообщает "Телеграф".
Чем Suzuki SX4 удобен для повседневных поездок
SX4 компактнее многих кроссоверов, поэтому на нём проще парковаться и маневрировать в городе. При этом высокая посадка обеспечивает лучший обзор, чем в низком хэтчбеке. Для коротких поездок и повседневных дел это может быть практичным сочетанием.
На украинском рынке продают версии с механической и автоматической коробками передач, бензиновыми и дизельными двигателями. В объявлениях есть автомобили разных лет выпуска – с 2006-го по 2023-й. Автомат может быть удобнее для водителя, который хочет меньше уставать в пробках. Но выбор зависит от привычек и технического состояния машины.
Удобная посадка – ещё не повод пропускать проверку эргономики. Перед покупкой нужно оценить, насколько комфортны кресло и положение за рулём, удобно ли пользоваться органами управления и хватает ли места для повседневных вещей. Эти особенности могут заметно отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации.
Какие Suzuki SX4 продают в Украине
В объявлениях OLX представлены как ранние автомобили 2006–2013 годов, так и более свежие экземпляры 2017–2023 годов. Указанный пробег варьируется от 43 тыс. до 309 тыс. км. Поэтому каждый автомобиль важно оценивать отдельно, а не ориентироваться только на год выпуска.
В объявлениях часто указаны двигатели объёмом 1,6 л, но встречаются и другие варианты. Продают машины на бензине, дизеле и газе с бензином. Среди предложений есть SX4 с автоматической коробкой передач и версии с механикой. Цены – от 2 до 22 тысяч долларов.
Как сообщал "Телеграф", водителям старшего возраста высокая посадка и хороший обзор могут быть важнее мощности двигателя. Так проще садиться в автомобиль и выходить из него, не сгибаясь при высокой посадке.