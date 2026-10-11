Доступный и надежный: назван идеальный автомобиль для пенсионеров (видео)

На украинском рынке это авто представлено в разных комплектациях

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Suzuki SX4 может стать подходящим вариантом для пенсионера, которому нужна компактная машина на каждый день. По сравнению с обычными легковыми автомобилями у модели более высокая посадка – садиться и выходить из неё удобнее.

При выборе стоит смотреть не только на комфорт, но и на возраст автомобиля, пробег, коробку передач и состояние конкретного экземпляра. Об этом сообщает "Телеграф".

Чем Suzuki SX4 удобен для повседневных поездок

SX4 компактнее многих кроссоверов, поэтому на нём проще парковаться и маневрировать в городе. При этом высокая посадка обеспечивает лучший обзор, чем в низком хэтчбеке. Для коротких поездок и повседневных дел это может быть практичным сочетанием.

На украинском рынке продают версии с механической и автоматической коробками передач, бензиновыми и дизельными двигателями. В объявлениях есть автомобили разных лет выпуска – с 2006-го по 2023-й. Автомат может быть удобнее для водителя, который хочет меньше уставать в пробках. Но выбор зависит от привычек и технического состояния машины.

Удобная посадка – ещё не повод пропускать проверку эргономики. Перед покупкой нужно оценить, насколько комфортны кресло и положение за рулём, удобно ли пользоваться органами управления и хватает ли места для повседневных вещей. Эти особенности могут заметно отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации.

Какие Suzuki SX4 продают в Украине

В объявлениях OLX представлены как ранние автомобили 2006–2013 годов, так и более свежие экземпляры 2017–2023 годов. Указанный пробег варьируется от 43 тыс. до 309 тыс. км. Поэтому каждый автомобиль важно оценивать отдельно, а не ориентироваться только на год выпуска.

В объявлениях часто указаны двигатели объёмом 1,6 л, но встречаются и другие варианты. Продают машины на бензине, дизеле и газе с бензином. Среди предложений есть SX4 с автоматической коробкой передач и версии с механикой. Цены – от 2 до 22 тысяч долларов.

Suzuki SX4 может подойти водителю на пенсии

Suzuki SX4 может подойти водителю на пенсии

Suzuki SX4 может подойти водителю на пенсии

Как сообщал "Телеграф", водителям старшего возраста высокая посадка и хороший обзор могут быть важнее мощности двигателя. Так проще садиться в автомобиль и выходить из него, не сгибаясь при высокой посадке.