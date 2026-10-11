Доступний та надійний: названо ідеальний автомобіль для пенсіонерів (відео)

На українському ринку цей автомобіль представлений у різних комплектаціях

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Suzuki SX4 може стати вдалим варіантом для пенсіонера, якому потрібна компактна машина на щодень. Порівняно зі звичайними легковими автомобілями модель має вищу посадку – сідати в неї та виходити з неї зручніше.

Під час вибору варто звертати увагу не лише на комфорт, а й на вік автомобіля, пробіг, коробку передач і стан конкретного екземпляра. Про це повідомляє "Телеграф".

Чим Suzuki SX4 зручний для повсякденних поїздок

SX4 компактніший за багато кросоверів, тому на ньому простіше паркуватися та маневрувати в місті. Водночас висока посадка забезпечує кращий огляд, ніж у низькому хетчбеку. Для коротких поїздок і повсякденних справ це може бути практичним поєднанням.

На українському ринку продають версії з механічною та автоматичною коробками передач, бензиновими й дизельними двигунами. В оголошеннях є автомобілі різних років випуску – з 2006-го по 2023-й. Автомат може бути зручнішим для водія, який хоче менше втомлюватися в заторах. Але вибір залежить від звичок і технічного стану машини.

Зручна посадка – ще не привід пропускати перевірку ергономіки. Перед купівлею потрібно оцінити, наскільки комфортними є крісло й положення за кермом, чи зручно користуватися органами керування та чи вистачає місця для повсякденних речей. Ці особливості можуть помітно відрізнятися залежно від року випуску та комплектації.

Які Suzuki SX4 продають в Україні

В оголошеннях OLX представлені як ранні автомобілі 2006–2013 років, так і свіжіші екземпляри 2017–2023 років. Зазначений пробіг варіюється від 43 тис. до 309 тис. км. Тому кожен автомобіль важливо оцінювати окремо, а не орієнтуватися лише на рік випуску.

В оголошеннях часто вказані двигуни об'ємом 1,6 л, але трапляються й інші варіанти. Продають машини на бензині, дизелі та газі з бензином. Серед пропозицій є SX4 з автоматичною коробкою передач і версії з механікою. Ціни – від 2 до 22 тисяч доларів.

Suzuki SX4 може підійти водієві на пенсії

Suzuki SX4 може підійти водієві на пенсії

Suzuki SX4 може підійти водієві на пенсії

Як повідомляв "Телеграф", водіям старшого віку висока посадка й хороший огляд можуть бути важливішими за потужність двигуна. Так простіше сідати в автомобіль і виходити з нього, не згинаючись за високої посадки.