Доступний та надійний: названо ідеальний автомобіль для пенсіонерів (відео)
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На українському ринку цей автомобіль представлений у різних комплектаціях
Suzuki SX4 може стати вдалим варіантом для пенсіонера, якому потрібна компактна машина на щодень. Порівняно зі звичайними легковими автомобілями модель має вищу посадку – сідати в неї та виходити з неї зручніше.
Під час вибору варто звертати увагу не лише на комфорт, а й на вік автомобіля, пробіг, коробку передач і стан конкретного екземпляра. Про це повідомляє "Телеграф".
Чим Suzuki SX4 зручний для повсякденних поїздок
SX4 компактніший за багато кросоверів, тому на ньому простіше паркуватися та маневрувати в місті. Водночас висока посадка забезпечує кращий огляд, ніж у низькому хетчбеку. Для коротких поїздок і повсякденних справ це може бути практичним поєднанням.
На українському ринку продають версії з механічною та автоматичною коробками передач, бензиновими й дизельними двигунами. В оголошеннях є автомобілі різних років випуску – з 2006-го по 2023-й. Автомат може бути зручнішим для водія, який хоче менше втомлюватися в заторах. Але вибір залежить від звичок і технічного стану машини.
Зручна посадка – ще не привід пропускати перевірку ергономіки. Перед купівлею потрібно оцінити, наскільки комфортними є крісло й положення за кермом, чи зручно користуватися органами керування та чи вистачає місця для повсякденних речей. Ці особливості можуть помітно відрізнятися залежно від року випуску та комплектації.
Які Suzuki SX4 продають в Україні
В оголошеннях OLX представлені як ранні автомобілі 2006–2013 років, так і свіжіші екземпляри 2017–2023 років. Зазначений пробіг варіюється від 43 тис. до 309 тис. км. Тому кожен автомобіль важливо оцінювати окремо, а не орієнтуватися лише на рік випуску.
В оголошеннях часто вказані двигуни об'ємом 1,6 л, але трапляються й інші варіанти. Продають машини на бензині, дизелі та газі з бензином. Серед пропозицій є SX4 з автоматичною коробкою передач і версії з механікою. Ціни – від 2 до 22 тисяч доларів.
Як повідомляв "Телеграф", водіям старшого віку висока посадка й хороший огляд можуть бути важливішими за потужність двигуна. Так простіше сідати в автомобіль і виходити з нього, не згинаючись за високої посадки.