Розовый пеликан, цапля, аист: куда летят украинские птицы на зиму и кто преодолевает 9000 км

В теплое время они гнездятся на побережье Черного моря.

В Украине есть немало перелетных птиц, которые на зиму летят к югу или юго-западу. Один из видов для этого каждый раз преодолевает почти 9 тысяч км.

Факты:

В Украине есть птицы, которые летят зимовать на Средиземное море и не только.

Птицы для зимовки выбирают долины больших рек.

Белый аист может преодолевать безумное расстояние для зимовки.

Какие птицы Украины летят в теплые края

Как рассказал "Телеграфу" орнитолог Костюшин Василий Анатольевич, в Украине в целом немало перелетных птиц, например, пеликан розовый. Именно розовый пеликан в теплое время гнездится на побережье Черного моря, а уже на зиму летит на Средиземное море и Израиль.

"От Израиля вдоль побережья птицы летят к дельте Нила, а затем к западу от Красного моря вдоль Нила. Они идут туда вплоть до Центральной Африки или даже до Южной Африки", — говорит Костюшин.

Пеликан розовый

Орнитолог добавляет, что это традиционный перелетный коридор для многих птиц. Они направляются к долинам больших рек, где есть необходимая им на зимовку кормовая база. Птицы в Африке часто направляются в Большую Рифтовую долину, там проходит большой тектонический разлом через Танзанию. А уже оттуда птицы направляются на юг в систему озер.

Украина и Африка на карте

Какая птица преодолевает расстояние почти 9 тысяч км

Белые цапли предпочитают для зимовки Средиземное море или юг африканского побережья, его северную часть. Костюшин говорит, что аисты белые добираются где-то в центральную Африку, преодолевая почти 9000 км.

Аист белый

Цапля белая

