Экономичный с высокой посадкой: этот автомобиль может стать находкой для пенсионеров
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Назван автомобиль, который подойдет пенсионерам
С возрастом управлять автомобилем многим пенсионерам становится труднее. Пробки утомляют, постоянное переключение передач неудобно, а из-за низкой посадки сложнее садиться в салон и выходить из него. Поэтому при выборе машины стоит обращать внимание на модели, которые делают ежедневные поездки более комфортными и помогают экономить на топливе.
Один из таких вариантов – Kia Niro Hybrid. Как пишет издание Interia, гибридная установка и автоматическая коробка передач упрощают движение по городу. Повышенная посадка также облегчает посадку в автомобиль и высадку из него.
Плюсы Kia Niro Hybrid:
- Низкий расход топлива, особенно в городе.
- Автоматическая коробка передач облегчает управление в пробках.
- Повышенная посадка упрощает посадку и высадку из салона.
- Просторный салон и практичный багажник.
Минусы модели:
- Ремонт гибридной системы и трансмиссии может обойтись дорого.
- Состояние батареи подержанного автомобиля зависит от пробега и обслуживания.
Цены в Украине
Kia Niro Hybrid 2017–2018 годов выпуска стоит ориентировочно $13 500–16 500 (около 550 000–680 000 грн). За модели 2020–2022 годов просят $19 000–22 000 (примерно 780 000–900 000 грн). Окончательная цена зависит от года выпуска, пробега, комплектации и технического состояния автомобиля.
Ранее "Телеграф" писал о том, какой ещё автомобиль может стать лучшим вариантом для пенсионеров.