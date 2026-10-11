Економне з підвищеною посадкою: це авто може стати знахідкою для пенсіонерів

Названо авто, яке підійде пенсіонерам

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З віком керувати автомобілем багатьом пенсіонерам стає важче. Затори втомлюють, постійне перемикання передач незручне, а через низьку посадку складніше сідати в салон і виходити з нього. Тому під час вибору машини варто зважати на моделі, які роблять щоденні поїздки комфортнішими й допомагають заощаджувати на пальному.

Один із таких варіантів – Kia Niro Hybrid. Як пише видання Interia, гібридна установка й автоматична коробка передач спрощують рух містом. Підвищена посадка також полегшує посадку в автомобіль і вихід із нього.

Плюси Kia Niro Hybrid:

Низька витрата пального, особливо в місті.

Автоматична коробка передач полегшує керування в заторах.

Підвищена посадка спрощує посадку та вихід із салону.

Просторий салон і практичний багажник.

Мінуси моделі:

Ремонт гібридної системи й трансмісії може обійтися дорого.

Стан батареї вживаного автомобіля залежить від пробігу та обслуговування.

Ціни в Україні

Kia Niro Hybrid 2017–2018 років випуску коштує орієнтовно $13 500–16 500 (близько 550 000–680 000 грн). За моделі 2020–2022 років просять $19 000–22 000 (приблизно 780 000–900 000 грн). Остаточна ціна залежить від року випуску, пробігу, комплектації та технічного стану автомобіля.

Раніше "Телеграф" писав про те, який ще автомобіль може стати найкращим варіантом для пенсіонерів.