Так называли то, чего боялись ночью: каким словом наши бабушки могли обидеть и человека

Кого раньше называли "поторочью"

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В речи наших бабушек сохранилось много слов, которые сегодня почти не услышишь. Среди них — "потороча" (ред. в укр.вар.), значение которого знают далеко не все.

Для старшего поколения это слово было обычным, а современному человеку может показаться совсем незнакомым. Однако по данным "Slovnyk.me", оно имеет конкретное значение, которое раньше часто использовали в обиходе.

Поторочью называли привидение, призрак или что-то страшное, что могло напугать человека. Также этим словом могли описывать чучело или страшного, неприятного на вид человека.

Наши бабушки могли сказать: "Не ходи туди вночі, бо якась потороча налякає" (ред. укр.вар.). В таком контексте сразу становится ясно, что речь идет о чём-то пугающем или подозрительном.

Кого бабушки могли назвать "потрочей". Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Сегодня слово "потороча" почти не услышишь в обычной речи, хотя оно до сих пор сохранилось в украинском языке. Именно такие забытые слова напоминают о том, насколько богатым и разнообразным был язык наших предков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о забытом украинском слове, которое в прошлом использовали как своеобразный код для передачи важной тайной информации.