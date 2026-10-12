Не проезжайте мимо! Этот загадочный знак на дорогах Украины указывает на кое-что интересное
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Водители теряются, увидев этот знак
На украинских дорогах встречаются знаки, значение которых водители не всегда могут сразу понять. Некоторые легко спутать с необычными символами, поэтому за городом они могут на мгновение сбить с толку.
Один из таких знаков не предупреждает об опасности и не вводит ограничений. Зато подсказывает, что рядом есть кое-что интересное: знак 6.22 "Достопримечательности". Он помогает путешественникам находить исторические и культурные объекты, которые могут заинтересовать туристов и стать поводом остановиться во время поездки, как объяснили в "Vodiy.ua".
Вид у знака довольно необычный. На прямоугольной табличке изображен стилизованный силуэт исторического сооружения с колоннами и треугольным фронтоном – он напоминает античный храм. Этот символ означает, что поблизости находится достопримечательность, заслуживающая внимания. Знак не требует останавливаться, а лишь сообщает о туристическом объекте неподалеку.
В городах такой указатель встречается нечасто: водители обычно ориентируются по другим дорожным знакам и названиям улиц. Поэтому за городом его изображение может поначалу сбить с толку. На самом деле знак приглашает обратить внимание на местную историю и, возможно, открыть для себя место, о котором раньше даже не слышали.
Как сообщал "Телеграф", в Европе есть знак с белой медузой на синем фоне. Незнакомый указатель может сбить водителя с толку в европейском контексте. Перед поездкой стоит ознакомиться с местными правилами дорожного движения и значением знаков.