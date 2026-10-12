Не проїжджайте повз! Цей загадковий знак на дорогах України вказує на дещо цікаве

Водії губляться, побачивши цей знак

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На українських дорогах трапляються знаки, значення яких водії не завжди можуть одразу зрозуміти. Деякі легко сплутати з незвичними символами, тож за містом вони можуть на мить збити з пантелику.

Один із таких знаків не попереджає про небезпеку й не встановлює обмежень. Зате підказує, що поруч є щось цікаве: знак 6.22 "Визначні пам’ятки". Він допомагає мандрівникам знаходити історичні та культурні об’єкти, які можуть зацікавити туристів і стати приводом зупинитися під час подорожі, як пояснили у "Vodiy.ua".

Дорожні знаки інформують водіїв про визначні місця поблизу

Вигляд у знака досить незвичний. На прямокутній табличці зображено стилізований силует історичної споруди з колонами та трикутним фронтоном – він нагадує античний храм. Цей символ означає, що поблизу є пам’ятка, яка варта уваги. Знак не вимагає зупинятися, а лише повідомляє про туристичну цікавинку неподалік.

У містах такий покажчик трапляється нечасто: водії зазвичай орієнтуються за іншими дорожніми знаками й назвами вулиць. Тож за містом його зображення може спершу збити з пантелику. Насправді знак запрошує звернути увагу на місцеву історію та, можливо, відкрити для себе місце, про яке раніше навіть не чули.

Як повідомляв "Телеграф", у Європі є знак із білою медузою на синьому тлі. Незнайомий покажчик може збити водія з пантелику у європейському контексті. Перед поїздкою варто ознайомитися з місцевими правилами дорожнього руху та значенням знаків.