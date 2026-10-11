Ищет в "АТБ" в первую очередь: украинец показал свой фаворит (фото)
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Чем покорил его именно этот продукт
В супермаркетах "АТБ" есть немало продуктов, удивляющих покупателей вкусом и ценой. Один из них привлек внимание украинца: он рассказал о находке в соцсетях, и пользователи принялись ее обсуждать.
Речь идет о хачапури по-аджарски, которое стало одним из любимых продуктов мужчины. Своими впечатлениями он поделился в Threads под ником grechka.dm.
По словам автора публикации, у хачапури вкусное тесто, начинки достаточно, а размер большой. Одной порции, отметил мужчина, хватит на двоих. Но покупает он ее преимущественно со скидкой: полная цена – 140 гривен, и, по его мнению, она не совсем соответствует стоимости продукта.
Под постом собралось немало комментариев. Многие пользователи согласились с оценкой украинца. Некоторые, однако, обратили внимание на то, что хачапури довольно жирное и калорийное, поэтому может понравиться не всем:
- "Тоже беру, когда по скидке, немного жирное, но действительно вкусное. Съедаю целую хачапурину в одно лицо";
- "Вкусно, но нам оказалось слишком жирное";
- "Очень вкусно, но капец как калорийно. Когда я посмотрела сколько там калорий (лучше бы я этого не делала) перестала его покупать";
- "Огонь! Особенно когда по скидке был 79 грн".
Как сообщал "Телеграф", украинка тоже назвала свои фавориты среди продуктов, которые регулярно покупает в "АТБ".