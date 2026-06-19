Охрана "АТБ" заставила показать содержимое сумки? Что делать в таком случае

Если это произошло — нужно подать жалобу

Охрана супермаркетов "АТБ" не имеет права потребовать от покупателя показать содержимое сумки или рюкзака. В чат-боте "АТБ" объяснили "Телеграфу", что делать, если такое произошло.

Оператор Александр объяснил, что охрана не имеет права потребовать от покупателей показывать содержимое сумки. Если такое случилось, покупателю следует обратиться в поддержку "АТБ" и указать:

адрес магазина,

дату и время когда это произошло,

свои контакты для обратной связи.

Может ли охрана "АТБ" силой задерживать покупателей

Охранники, стоящие на входе в магазин "АТБ", не имеют права силой задерживать покупателя, даже если у них возникло подозрение в краже. Однако это может сделать частная охрана по вызову администрации.

Может ли охрана "АТБ" запрещать съемку в магазине

С юридической точки зрения, согласно статье 34 Конституции Украины, каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или другим способом — по своему выбору. В то же время осуществление этих прав может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка. Каких-либо иных оснований для ограничения права фотографировать товар Конституция не содержит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем для отмены товара на кассе в "АТБ" зовут охранника. Без него невозможно убрать товар из чека.