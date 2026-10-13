Увидели камеру – тормозить уже поздно? С какого расстояния фоторадар измеряет скорость

Что водителям стоит знать о камерах скорости

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Предупреждающие знаки о камерах контроля скорости устанавливаются за сотни метров до них, однако фоторадары измеряют скорость автомобилей на значительно меньшем расстоянии. Дальность фиксации зависит от полосы движения, по которой движется автомобиль.

Максимальное расстояние, с которого современный комплекс может зафиксировать скорость, составляет около 60 метров, сообщает "Радио Трек". Поэтому водителям следует учитывать дорожные знаки и соблюдать скоростной режим, а не рассчитывать на то, что камера расположена далеко.

Где устанавливают упреждающие знаки

Знаки об автоматической фиксации нарушений ставят раньше времени, чтобы водители успели безопасно снизить скорость. Расстояние до них зависит от типа дороги:

в населенных пунктах, где разрешено двигаться со скоростью до 60 км/ч – 100–200 метров;

на загородных дорогах с более высоким скоростным режимом – 200–500 метров;

на автомагистралях и скоростных трассах – примерно 500–700 метров.

Камера контроля скорости фиксирует нарушения на дороге

На каком расстоянии фоторадар измеряет скорость

Предупреждающий знак виден в нескольких сотнях метров, однако камера определяет скорость автомобиля на значительно меньшем расстоянии. Комплексы устанавливают под углом примерно 20–22 градуса к дороге, поэтому дистанция измерения зависит от полосы:

на крайней правой – 6–12 метров;

на среднем – 15–25 метров;

на крайней левой – 20–35 метров.

По данным источника, современный комплекс может зафиксировать скорость на расстоянии около 60 метров. Распространенное представление, будто камеры фиксируют автомобили в 200–300 метрах, не соответствует действительности.

Фоторадар измеряет скорость автомобилей на определенном расстоянии

Какие данные нужны для оформления постановления

После фиксации система автоматически получает информацию для обработки. На фото или видео для оформления постановления должны быть:

государственный номерной знак автомобиля;

четкое изображение транспортного средства;

дата, время и координаты места фиксации;

скорость автомобиля и установленное на участке ограничение.

Почему не стоит тормозить только перед камерой

Резкое торможение перед камерой часто не помогает: устройство может измерить скорость еще до того, как автомобиль окажется рядом. Чтобы избежать штрафа, лучше всего соблюдать скоростной режим на протяжении всего маршрута, а не только у камер видеофиксации.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о редком дорожном знаке, значение которого может сбить с толку даже опытных водителей.