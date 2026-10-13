Побачили камеру — гальмувати вже пізно? З якої відстані фоторадар вимірює швидкість

Що водіям варто знати про камери швидкості

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Попереджувальні знаки про камери контролю швидкості встановлюють за сотні метрів до них, однак фоторадари вимірюють швидкість автомобілів на значно меншій відстані. Дальність фіксації залежить від смуги руху, якою їде автомобіль.

Максимальна відстань, з якої сучасний комплекс може зафіксувати швидкість, становить близько 60 метрів, повідомляє "Радіо Трек". Тому водіям варто зважати на дорожні знаки та дотримуватися швидкісного режиму, а не розраховувати на те, що камера розташована далеко.

Де встановлюють попереджувальні знаки

Знаки про автоматичну фіксацію порушень ставлять завчасно, щоб водії встигли безпечно знизити швидкість. Відстань до них залежить від типу дороги:

у населених пунктах, де дозволено рухатися зі швидкістю до 60 км/год, – 100–200 метрів;

на заміських дорогах із вищим швидкісним режимом – 200–500 метрів;

на автомагістралях і швидкісних трасах – приблизно 500–700 метрів.

Камера контролю швидкості фіксує порушення на дорозі

На якій відстані фоторадар вимірює швидкість

Попереджувальний знак видно за кількасот метрів, однак камера визначає швидкість автомобіля на значно меншій відстані. Комплекси встановлюють під кутом приблизно 20–22 градуси до дороги, тому дистанція вимірювання залежить від смуги:

на крайній правій – 6–12 метрів;

на середній – 15–25 метрів;

на крайній лівій – 20–35 метрів.

За даними джерела, сучасний комплекс може зафіксувати швидкість на відстані близько 60 метрів. Поширене уявлення, ніби камери фіксують автомобілі за 200–300 метрів, не відповідає дійсності.

Фоторадар вимірює швидкість автомобілів на визначеній відстані

Які дані потрібні для оформлення постанови

Після фіксації система автоматично отримує інформацію для обробки. На фото або відео для оформлення постанови мають бути:

державний номерний знак автомобіля;

чітке зображення транспортного засобу;

дата, час і координати місця фіксації;

швидкість автомобіля та встановлене на ділянці обмеження.

Чому не варто гальмувати лише перед камерою

Різке гальмування перед камерою часто не допомагає: пристрій може виміряти швидкість ще до того, як автомобіль опиниться поруч. Щоб уникнути штрафу, найкраще дотримуватися швидкісного режиму протягом усього маршруту, а не лише біля камер відеофіксації.

Раніше "Телеграф" також розповідав про рідкісний дорожній знак, значення якого може збити з пантелику навіть досвідчених водіїв.