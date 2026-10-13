Ест мало, на автомате и компактный: какой кроссовер стоит рассмотреть пенсионерам

Расход горючего остается важным критерием выбора машины

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С возрастом требования к автомобилю могут меняться: на первый план выходят простота вождения, комфорт в дороге и возможность без труда садиться за руль и выходить из салона.

Именно поэтому компактные кроссоверы привлекают внимание старших водителей, а Hyundai Kona заслуживает рассмотрения благодаря автоматической коробке передач, хорошей управляемости и компактности, как написали в motoryzacja.interia.

Среди главных преимуществ модели – экономичный двигатель, автоматическая коробка передач и хорошая управляемость. Автомат особенно удобен в городских пробках, ведь водителю не нужно постоянно переключать передачи, а сравнительно умеренный расход топлива помогает сократить расходы на поездки.

Плюсы Hyundai Kona

Удобство управления. Автоматическая коробка облегчает движение в городе и во время частых остановок.

Автоматическая коробка облегчает движение в городе и во время частых остановок. Хорошая управляемость. По отзывам владельцев, автомобиль уверенно ведет себя как на городских улицах, так и на трассе.

По отзывам владельцев, автомобиль уверенно ведет себя как на городских улицах, так и на трассе. Двигатель и расход горючего. Водители отмечают достаточную мощность и относительно экономное расход топлива, хотя реальные показатели зависят от версии и стиля езды.

Водители отмечают достаточную мощность и относительно экономное расход топлива, хотя реальные показатели зависят от версии и стиля езды. Компактные размеры. Кроссовер удобен для маневрирования и парковки в городе.

Минусы Hyundai Kona

Среди недостатков Hyundai Kona – недостаточная шумоизоляция, из-за которой в салоне слышен шум дороги и двигателя. Также в некоторых версиях использованы простые отделочные материалы, а сидения могут быть недостаточно удобными во время длительных поездок.

Еще один нюанс – возможны неисправности кузовных элементов и электрической системы. При покупке б/у автомобиля важно проверить состояние кузова, работу электроники и историю технического обслуживания. Отдельное внимание следует уделить удобству посадки и высадки, обзорности и простоте управления мультимедийной системой.

Сколько стоит Hyundai Kona

В Украине цена зависит от года выпуска, комплектации, типа двигателя и состояния автомобиля. По приведенным рыночным предложениям, новые Hyundai Kona 2026 стоят ориентировочно от 31 000 до 37 500 долларов, а гибридные версии могут стартовать примерно от 34 100 долларов.

На вторичном рынке можно найти автомобили разных лет выпуска примерно за 12 500–29 999 долларов. Стоимость зависит от пробега, технического состояния и комплектации, а электрические версии также отличаются по емкости батареи и запасу хода. Перед покупкой следует сравнить актуальные объявления на AUTO.RIA и проверить конкретный автомобиль у специалистов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой еще вариант автомобиля может стать находкой для пенсионеров.