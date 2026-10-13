Їсть мало, на автоматі та компактний: який кросовер варто розглянути пенсіонерам

Витрата пального залишається важливим критерієм вибору машини.

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З віком вимоги до автомобіля можуть змінюватися: на перший план виходять простота керування, комфорт у дорозі та можливість без зайвих зусиль сідати за кермо й виходити з салону.

Саме тому компактні кросовери привертають увагу водіїв старшого віку, а Hyundai Kona заслуговує на розгляд завдяки автоматичній коробці передач, хорошій керованості та компактності, як написали в motoryzacja.interia.

Серед головних переваг моделі — економний двигун, автоматична коробка передач і хороша керованість. Автомат особливо зручний у міських заторах, адже водієві не потрібно постійно перемикати передачі, а порівняно помірна витрата пального допомагає скоротити витрати на поїздки.

Плюси Hyundai Kona

Зручність керування. Автоматична коробка передач полегшує рух у місті та під час частих зупинок.

Автоматична коробка передач полегшує рух у місті та під час частих зупинок. Хороша керованість. За відгуками власників, автомобіль упевнено поводиться як на міських вулицях, так і на трасі.

За відгуками власників, автомобіль упевнено поводиться як на міських вулицях, так і на трасі. Двигун і витрата пального. Водії відзначають достатню потужність і відносно економне споживання пального, хоча реальні показники залежать від версії та стилю їзди.

Водії відзначають достатню потужність і відносно економне споживання пального, хоча реальні показники залежать від версії та стилю їзди. Компактні розміри. Кросовер зручний для маневрування та паркування в місті.

Мінуси Hyundai Kona

Серед недоліків Hyundai Kona — недостатня шумоізоляція, через яку в салоні чути шум дороги та двигуна. Також у деяких версіях використано прості матеріали оздоблення, а сидіння можуть бути недостатньо зручними під час тривалих поїздок.

Ще один нюанс — можливі несправності кузовних елементів та електричної системи. Під час купівлі вживаного автомобіля важливо перевірити стан кузова, роботу електроніки та історію технічного обслуговування. Окрему увагу варто приділити зручності посадки й висадки, оглядовості та простоті керування мультимедійною системою.

Скільки коштує Hyundai Kona

В Україні ціна залежить від року випуску, комплектації, типу двигуна та стану автомобіля. За наведеними ринковими пропозиціями, нові Hyundai Kona 2026 року коштують орієнтовно від 31 000 до 37 500 доларів, а гібридні версії можуть стартувати приблизно від 34 100 доларів.

На вторинному ринку можна знайти автомобілі різних років випуску приблизно за 12 500–29 999 доларів. Вартість залежить від пробігу, технічного стану та комплектації, а електричні версії також відрізняються за ємністю батареї та запасом ходу. Перед купівлею варто порівняти актуальні оголошення на AUTO.RIA та перевірити конкретний автомобіль у фахівців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який ще варіант автомобіля може стати знахідкою для пенсіонерів.