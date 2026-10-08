Некоторым украинцам выплатят разовую помощь к праздничным датам: кто может подать заявку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Размер выплаты будет зависеть от категории, а заявление необходимо подать не позднее 15 декабря
В Сумской городской территориальной громаде предусмотрели единовременную материальную помощь к праздничным и памятным датам. Ее будут выплачивать за счет бюджета громады в рамках программы "Милосердие" на 2025–2027 годы.
Об этом сообщает INFO ХАБ.
Кто может получить выплату
На помощь могут претендовать отдельные категории жителей громады:
- люди с инвалидностью I группы, относящиеся к категории 1 граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- дети с инвалидностью подгруппы А;
- люди с инвалидностью I и II группы по зрению;
- люди с инвалидностью с детства I группы, подгруппы А.
На момент обращения заявитель должен быть зарегистрирован или задекларировать место жительства или пребывания в Сумской городской территориальной громаде. Право на помощь могут иметь и внутренне перемещенные лица, если на момент подачи заявления они состоят на учете в громаде не менее года.
Сколько выплачивают
Сумма зависит от категории получателя. 600 грн выплачивают людям с инвалидностью I группы из числа пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы категории 1, детям с инвалидностью подгруппы А, людям с инвалидностью с детства I группы подгруппы А и людям с инвалидностью I группы по зрению. Люди с инвалидностью II группы по зрению получают 400 грн. Помощь выплачивают один раз в год.
Как подать заявление и какие документы нужны
Чтобы оформить помощь, необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета. Заявления принимают с первого числа месяца перед соответствующей праздничной или памятной датой до последнего числа месяца после нее. Подать заявление нужно не позднее 15 декабря соответствующего года.
К заявлению необходимо приложить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, РНОКПП, документ о зарегистрированном или задекларированном месте жительства либо справку ВПЛ, а также документ, подтверждающий принадлежность к соответствующей категории. В предусмотренных случаях понадобятся документы законного представителя и подтверждение его полномочий.
Адреса, график и телефоны
Документы принимают в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета по адресам:
- ул. Харьковская, 35;
- ул. Романа Атаманюка, 49А;
- ул. Ахтырская, 11;
- ул. Британская, 21.
Департамент работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:15, в пятницу – с 08:00 до 16:00. Для консультаций можно звонить по номерам 788-888, 050-407-81-99 или 050-407-80-02.
Перед подачей документов рекомендуется уточнить в департаменте актуальный порядок оформления и перечень необходимых документов.
Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", пенсионерам ВПЛ могут приостановить выплаты: кто должен пройти идентификацию.