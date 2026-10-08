Некоторым украинцам выплатят разовую помощь к праздничным датам: кто может подать заявку

Размер выплаты будет зависеть от категории, а заявление необходимо подать не позднее 15 декабря

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В Сумской городской территориальной громаде предусмотрели единовременную материальную помощь к праздничным и памятным датам. Ее будут выплачивать за счет бюджета громады в рамках программы "Милосердие" на 2025–2027 годы.

Об этом сообщает INFO ХАБ.

Кто может получить выплату

На помощь могут претендовать отдельные категории жителей громады:

люди с инвалидностью I группы, относящиеся к категории 1 граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

дети с инвалидностью подгруппы А;

люди с инвалидностью I и II группы по зрению;

люди с инвалидностью с детства I группы, подгруппы А.

На момент обращения заявитель должен быть зарегистрирован или задекларировать место жительства или пребывания в Сумской городской территориальной громаде. Право на помощь могут иметь и внутренне перемещенные лица, если на момент подачи заявления они состоят на учете в громаде не менее года.

Категории граждан, подпадающие под программу

Сколько выплачивают

Сумма зависит от категории получателя. 600 грн выплачивают людям с инвалидностью I группы из числа пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы категории 1, детям с инвалидностью подгруппы А, людям с инвалидностью с детства I группы подгруппы А и людям с инвалидностью I группы по зрению. Люди с инвалидностью II группы по зрению получают 400 грн. Помощь выплачивают один раз в год.

Как подать заявление и какие документы нужны

Чтобы оформить помощь, необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета. Заявления принимают с первого числа месяца перед соответствующей праздничной или памятной датой до последнего числа месяца после нее. Подать заявление нужно не позднее 15 декабря соответствующего года.

К заявлению необходимо приложить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, РНОКПП, документ о зарегистрированном или задекларированном месте жительства либо справку ВПЛ, а также документ, подтверждающий принадлежность к соответствующей категории. В предусмотренных случаях понадобятся документы законного представителя и подтверждение его полномочий.

Сумма зависит от категории граждан, к которой вы относитесь

Адреса, график и телефоны

Документы принимают в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета по адресам:

ул. Харьковская, 35;

ул. Романа Атаманюка, 49А;

ул. Ахтырская, 11;

ул. Британская, 21.

Департамент работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:15, в пятницу – с 08:00 до 16:00. Для консультаций можно звонить по номерам 788-888, 050-407-81-99 или 050-407-80-02.

Перед подачей документов рекомендуется уточнить в департаменте актуальный порядок оформления и перечень необходимых документов.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", пенсионерам ВПЛ могут приостановить выплаты: кто должен пройти идентификацию.