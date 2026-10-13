Хранение одежды в шкафу: что поможет защитить вещи от моли и затхлого запаха

Чистые вещи, сухой шкаф и свободная циркуляция воздуха помогут сохранить одежду свежей

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Чтобы вещи не пропахли затхлостью и не стали добычей моли, перед хранением их нужно постирать или почистить, полностью высушить и убрать в чистый шкаф. Регулярно проветривайте его и поддерживайте порядок – так одежда будет храниться в подходящих условиях.

Подготовьте одежду к хранению

Не кладите в шкаф ношеные вещи, даже если на них нет заметных пятен. Следы пота, кожного жира и частички пищи привлекают моль. Перед длительным хранением постирайте одежду по инструкции на ярлыке. Если ткань требует, отдайте ее в химчистку.

После стирки вещи нужно полностью высушить. Даже слегка влажная ткань в закрытом шкафу может приобрести затхлый запах. Проверьте карманы, застегните молнии и пуговицы. Развешивайте одежду так, чтобы между вещами оставалось пространство.

Сезонную одежду, которая долго не понадобится, уберите в чистые чехлы или закрытые контейнеры. Прежде чем упаковать шерстяные и другие натуральные ткани, проверьте, нет ли на них загрязнений: такая одежда особенно привлекательна для моли.

Как подготовить одежду к хранению. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Поддерживайте в шкафу сухость и чистоту

Время от времени освобождайте полки и протирайте их. Затем оставьте дверцы открытыми, чтобы шкаф проветрился. Не ставьте внутрь мокрую обувь, зонты и влажную одежду. Если шкаф стоит у холодной стены, следите, чтобы за ним не скапливалась влага.

Не перегружайте полки и вешалки: в тесно сложенной одежде хуже циркулирует воздух, и она дольше сохраняет запахи. Чистые вещи держите отдельно от тех, которые нужно постирать. Постельное белье и одежду складывайте только после полного высыхания.

Если в комнате сыро, поставьте в шкаф поглотитель влаги. Регулярно проверяйте его и меняйте или опустошайте по инструкции. Ароматические саше и мыло могут придать вещам запах, но не заменят уборку и контроль влажности.

Поддерживайте в шкафу сухость и чистоту. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Защитите вещи от моли

Осматривайте одежду и полки, особенно если шкаф долго не открывали. Ищите мелкие отверстия, личинки и тонкие паутинки. Если заметили признаки моли, выньте вещи, проверьте их и обработайте с учетом рекомендаций для конкретной ткани.

Одежду, которая хранилась рядом с поврежденными вещами, постирайте или почистите. Шкаф тщательно вымойте и высушите. Возвращайте вещи на место только после уборки. Натуральные средства с выраженным ароматом могут отпугивать насекомых, но надежнее сочетать профилактику с чистым хранением и регулярным осмотром.

Чистые и сухие вещи дольше сохраняют свежесть. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как сообщал "Телеграф", затхлый запах может появиться ещё до того, как одежду уберут в шкаф: влажная ткань, долго остающаяся в барабане стиральной машины, создаёт условия для его возникновения о причинах затхлости. Если вещи после стирки сохнут слишком медленно, влага способствует размножению бактерий и грибков, с которыми часто связан неприятный запах. Поэтому источник запаха может быть как в условиях хранения, так и на этапе стирки и сушки; регулярная очистка стиральной машины также помогает предотвратить его появление.