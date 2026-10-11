Один час имеет значение? Как отказ от перевода часов может повлиять на свет после ударов РФ

Разбираемся, что может изменить отмена перевода часов в условиях проблем с энергоснабжением

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Отмена сезонного перевода часов может изменить время, когда украинцы активнее всего потребляют электроэнергию. Для энергосистемы, поврежденной российскими ударами, это важно: чем больше приборов включаются одновременно, тем труднее обеспечить всех светом. Но обещать, что из-за смены времени отключений станет меньше, нельзя.

"Телеграф" разобрался, почему отказ от осеннего перевода стрелок и постоянное зимнее время – не одно и то же, и как каждый вариант может повлиять на потребление электричества.

Отменить перевод часов можно по-разному

В Украине обсуждали, чтобы закрепить постоянное зимнее время – UTC+2. Именно такой вариант предусматривает законопроект №4201, принятый Верховной Радой в июле 2024 года. Однако на 11 октября 2026 года документ остается на подписи у президента и не вступил в силу.

Пока действует привычный порядок: осенью стрелки переводят назад, весной – вперед. В этом году переход на зимнее время должен состояться 25 октября: в 04:00 часы переведут на 03:00.

Для энергетики имеет значение, какое время станет постоянным. Если закрепить зимнее, зимой распорядок жизни относительно восхода и заката останется таким же, как сейчас, после осеннего перевода. Перемены коснутся весны и лета. Если же отказаться от перевода стрелок назад и оставить летнее время, зимой рассвет и закат будут наступать на час позже.

Почему особенно важны вечерние часы

Для энергосистемы имеет значение не только общее количество электроэнергии, потребленной за сутки. Важно и то, сколько мощности нужно в конкретный момент. Когда люди возвращаются домой, готовят ужин, включают свет и бытовую технику, спрос растет.

"Укрэнерго" призывает экономно расходовать электричество с 17:00 до 22:00 и переносить использование мощных приборов на дневные часы. Компания объясняет ограничения необходимостью не допустить перегрузки оборудования, поврежденного российскими обстрелами.

Сами по себе часы не добавляют дневного света. Они меняют его совпадение с рабочим днем и бытовыми привычками. Например, при постоянном летнем времени зимой после работы было бы на час светлее, чем при зимнем. Зато утром темнота держалась бы дольше. Возможное сокращение потребности в вечернем освещении нужно сопоставлять с ростом утренней – одной стороны этого расчета недостаточно.

Темнота в утренние часы. Фото: Сгенерировано ИИ

Может ли перевод стрелок сократить отключения

Глава общественной организации "Бюро комплексного анализа и прогнозов", эксперт по энергетике Сергей Дяченко рассказал РБК-Украина, что переход на зимнее время, по его оценке, может немного смягчить вечерний пик. Он связывает это с тем, насколько световой день совпадает с режимом потребления.

"Переход на зимнее время может несколько смягчить именно вечерний пик", – отметил эксперт.

Дяченко также обратил внимание на повреждения тепловой и гидроэнергетической генерации. Энергосистеме нужны мощности, которые могут быстро нарастить выработку при росте спроса. По его мнению, более рациональное распределение потребления при дефиците мощности может сократить потребность в отключениях.

Почему нельзя обещать большую экономию

Исследования не дают оснований считать перевод часов универсальным способом существенно сократить расход электричества. Авторы международного метаанализа проанализировали 162 оценки из 44 исследований. В дни действия летнего времени средняя экономия составила около 0,34%. Результаты различались в зависимости от страны и методов расчета.

Сократить общее потребление и уменьшить пиковый спрос – разные задачи. Даже небольшое перераспределение нагрузки может помочь в напряженный час, но не восстановит поврежденную подстанцию или линию электропередачи.

Отказ от перевода часов может изменить распределение спроса в течение суток, однако его влияние на отключения зависит от того, какое время выберут, и от реальных привычек потребителей. Чтобы уменьшить перегрузки уже сейчас, "Укрэнерго" рекомендует не включать вечером одновременно несколько мощных приборов. Стабильность электроснабжения прежде всего зависит от последствий атак и восстановления оборудования.

Как сообщал "Телеграф", россияне вывели из строя оборудование, обеспечивающее передачу и распределение электроэнергии, рассказал эксперт по энергетике Генадий Рябцев.