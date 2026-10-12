Сможет ли Украина обойтись без оружия США и разведки: Кулеба объяснил, какие варианты есть у Зеленского

Решение зависит от оценки военных рисков

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Прежде чем решать, прекращать ли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, Украине нужно оценить, сможет ли она определенное время обходиться без американского оружия, закупаемого через программу PURL, и разведывательных данных США.

Такую оценку озвучил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видео на своем YouTube-канале. Он также считает маловероятным, что Илон Маск отключит Starlink для Украины из-за репутационных рисков.

Обойдется ли Украина без американской помощи

По словам Кулебы, США угрожают остановить программу PURL и обмен разведывательными данными, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ. Об этом также сообщают и источники CNN. Благодаря PURL европейские страны могут финансировать закупку американского оружия для Украины. Кулеба призывает выяснить, какие именно средства Украина получает через программу и смогут ли европейские партнеры временно компенсировать нехватку американской развединформации.

Кулеба напомнил, что после встречи президентов Украины и США в Овальном кабинете в 2025 году поставки оружия и обмен разведданными уже останавливали. Их возобновили через 12 дней. Поэтому оценивать, подчеркивает он, нужно краткосрочные последствия: планировать на среднесрочную перспективу при администрации Дональда Трампа сложно.

"На самом деле значительную часть разведданных можно компенсировать за счет европейских партнеров, значительную, но не всю – это надо учитывать. И вот если мы проанализируем эти две угрозы и поймем, что мы можем прожить без PURL и американских разведданных определенное время, тогда, конечно, до свидания, и полетели FPV-шки на нефтеперерабатывающие заводы. Если же мы говорим, что нет, мы без этого сейчас жить не можем, тогда нам надо соглашаться на прекращение ударов по НПЗ", – сказал Дмитрий Кулеба.

Пауза в ударах не будет означать длительного перемирия

Если Украина решит, что американская помощь сейчас критически важна, она может ненадолго остановить удары по НПЗ. Однако Кулеба не считает, что Владимир Путин прекратит российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. По его мнению, для российского президента эти удары важнее потерь от атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Если Россия снова нанесет удары, Украина сможет возобновить атаки и объяснить, что Москва не соблюдает перемирие. Кулеба считает, что тогда важно, на кого возложат ответственность за срыв договоренностей. Если же Россия действительно прекратит удары, пауза поможет снизить нагрузку на украинскую энергосистему.

"Если мы прекратили удары, и произошло какое-то чудо, что Трамп надавил на Путина и Путин тоже прекратил удары по нашей энергетической системе – так нам супер! Потому что тогда нам легче, у нас меньше проблем, легче проходить зиму. А у нас и так достаточно по чему бить в России", – говорит Кулеба. Кроме НПЗ, это могут быть склады и дата-центры.

Отключение Starlink стало бы ударом по Украине, но пострадает и Маск

Кулеба назвал преувеличенными опасения относительно возможного отключения Starlink для Украины. Он пояснил, что Украина давно просит предоставить доступ к Starlink на территории России, но Маск этого не делает. Так что в этом смысле Украине, по словам экс-чиновника, терять нечего.

По мнению Кулебы, отключение сервиса для Украины одновременно ударило бы по бренду Starlink и компании SpaceX. На этот шаг он не пойдет из-за Европы, ведь ее рынок важен для бизнеса Маска.

"Маск отключил Starlink для россиян на оккупированных территориях Украины – он не вернет им эту связь, потому что это означало бы прямое соучастие в откровенном, прямое соучастие в российском вторжении против Украины и в преступлениях, которые они совершают", – подчеркивает экс-глава МИД. В то же время Кулеба призвал не исключать худший сценарий, хотя и считает его маловероятным.

Почему важны три недели и как должен действовать Зеленский

"Через три недели, когда состоятся выборы в Конгресс, вся эта тема дизеля резко сойдет на нет. То есть проблема с ценой останется, но все, что делает Трамп сегодня с этим дизелем – это исключительно под выборы", – подчеркнул Кулеба. По его оценке, спор вокруг дизельного топлива создает проблемы для американского президента, а Путин не заинтересован во взаимном энергетическом перемирии.

По мнению Кулебы, у Зеленского есть два варианта дальнейших действий: "Наш президент Зеленский сегодня должен собрать свою команду, чтобы они ему предоставили всю эту информацию, принять решение и сыграть в правильную игру таким образом, чтобы ответственность за дальнейшие действия легла на Путина. Это ничего не изменит в отношении Трампа к Путину, но это позволит нам избежать дополнительных обвинений со стороны Трампа в адрес Украины. Можно вообще сделать иначе: можно плюнуть на это все и сказать: "Мы делаем то, что мы хотим делать" – в политике такое тоже случается – и продолжать действовать именно так, как мы сейчас и действуем". По словам Кулебы, ни одна из опций не является для Украины трагической.

Как сообщал "Телеграф", Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру при условии взаимности. Президент США Дональд Трамп требует от Украины прекратить удары по НПЗ. Для Киева вопрос также в том, как совместить это давление с защитой собственной энергетики.