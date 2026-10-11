Отношения Трампа и Зеленского снова находятся на грани: чем это чревато для Украины

Между руководителями Украины и США наблюдается очередной кризис

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Отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским достигли "самой низкой точки" со времен спора между ними в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Это, в частности, может стать причиной прекращения обмена разведданными между странами.

Новые разногласия между главами государств угрожают свести на нет дипломатические усилия европейских союзников, которые за последние 18 месяцев пытались сохранить поддержку Украины со стороны США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, резкая критика Владимира Зеленского со стороны Трампа свидетельствует об ухудшении отношений между официальными Вашингтоном и Киевом. Одним из факторов напряженности стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Источники WSJ утверждают, что во время переговоров в Майами спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер потребовали от украинской делегации прекратить подобные атаки. Они также намекали на возможные последствия в случае отказа.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 28 июля 2026 года

Вашингтон отрицает угрозы

В издании отметили, что американские представители во время встречи напоминали украинской делегации о помощи от США, в частности, о передаче разведывательной информации. Данные американской разведки Силы обороны Украины используются для ударов вглубь территории РФ, обнаружения мест пусков баллистических ракет и отслеживания перемещения стратегической авиации.

В то же время отмечается, что два участника переговоров уверяют, что прямой угрозы прекратить обмен разведданными не было. Представитель администрации президента США также опроверг, что во время переговоров звучали какие-либо угрозы. Однако другие собеседники WSJ полагают, что американская сторона достаточно четко намекнула на возможность такого шага.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский назвал условие прекращения ударов по НПЗ в России.