Великобритания передает Украине тысячи ракет Martlet. Что известно об этой универсальной убийце дронов (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вес ракеты – всего 13 килограммов, и это не единственное ее преимущество.
Украина получит 6000 британских легких многоцелевых ракет Martlet для борьбы с российскими беспилотниками. Для большинства дронов РФ встреча с Martlet становится роковым приговором.
Об этом сообщил военный эксперт и ветеран британской армии Вес О’Доннелл. Он подчеркнул, что в условиях роста угрозы беспилотников, Великобритания наращивает производство именно такого оружия. Поставки в Украину исчисляются тысячами Martlet.
В 2025 году на комбинацию систем RapidRanger и ракет Martlet для Украины было выделено около 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (2,28 миллиарда долларов). Первые партии этого оружия Украина получила еще в 2024 году.
Легкая многоцелевая ракета Martlet – убийца беспилотников
Это очень компактная ракета весом всего 13 килограммов, поэтому ее легко перевозить. Дальность полета составляет до 8 километров. Ее главным преимуществом является система наведения с лазерным лучом. Пусковая установка ведет ракету прямо к цели.
Это выгодно отличает ее от систем, реагирующих на тепло. Martlet не нужно видеть "горячий" реактивный двигатель: оператору достаточно просто удерживать точку прицеливания на объекте.
Это универсальное оружие можно запускать с разных платформ. Ракеты устанавливают на вертолеты, бронетехнику или переносные системы. Она является идеальным решением для "средней зоны". Использовать дорогие ракеты Patriot для сбивания "шахедов" – расточительность, а зенитные установки не всегда справляются из-за недостаточной дальности. Именно Martlet заполняет этот разрыв.
Технические характеристики
- Длина – 1,3 м,
- Диаметр – 7,6 см,
- Вес – 13 кг,
- Боевая часть – 3 кг,
- Дальность действия – до 8 км,
- Скорость – 1,5 Маха (более 1800 км/ч)
Когда Украина получала эти ракеты раньше
Первые поставки ракет Martlet для Украины были еще в июне 2022 года. Они удачно использовались на фронте. В июле и сентябре 2024 года Великобритания объявила о передаче "сотен" ракет в рамках новых оборонных пакетов.
Как писал "Телеграф", ранее старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной рассказал, как военные высчитывают "невидимую" ракету "Орешник".