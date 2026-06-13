Великобритания передает Украине тысячи ракет Martlet. Что известно об этой универсальной убийце дронов (фото и видео)

Вес ракеты – всего 13 килограммов, и это не единственное ее преимущество.

Украина получит 6000 британских легких многоцелевых ракет Martlet для борьбы с российскими беспилотниками. Для большинства дронов РФ встреча с Martlet становится роковым приговором.

Об этом сообщил военный эксперт и ветеран британской армии Вес О’Доннелл. Он подчеркнул, что в условиях роста угрозы беспилотников, Великобритания наращивает производство именно такого оружия. Поставки в Украину исчисляются тысячами Martlet.

Ракета Martlet. Фото: sprotyvg7.com.ua

В 2025 году на комбинацию систем RapidRanger и ракет Martlet для Украины было выделено около 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (2,28 миллиарда долларов). Первые партии этого оружия Украина получила еще в 2024 году.

Легкая многоцелевая ракета Martlet – убийца беспилотников

Это очень компактная ракета весом всего 13 килограммов, поэтому ее легко перевозить. Дальность полета составляет до 8 километров. Ее главным преимуществом является система наведения с лазерным лучом. Пусковая установка ведет ракету прямо к цели.

Универсальная ракета Martlet. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Это выгодно отличает ее от систем, реагирующих на тепло. Martlet не нужно видеть "горячий" реактивный двигатель: оператору достаточно просто удерживать точку прицеливания на объекте.

Это универсальное оружие можно запускать с разных платформ. Ракеты устанавливают на вертолеты, бронетехнику или переносные системы. Она является идеальным решением для "средней зоны". Использовать дорогие ракеты Patriot для сбивания "шахедов" – расточительность, а зенитные установки не всегда справляются из-за недостаточной дальности. Именно Martlet заполняет этот разрыв.

Технические характеристики

Длина – 1,3 м,

Диаметр – 7,6 см,

Вес – 13 кг,

Боевая часть – 3 кг,

Дальность действия – до 8 км,

Скорость – 1,5 Маха (более 1800 км/ч)

Когда Украина получала эти ракеты раньше

Первые поставки ракет Martlet для Украины были еще в июне 2022 года. Они удачно использовались на фронте. В июле и сентябре 2024 года Великобритания объявила о передаче "сотен" ракет в рамках новых оборонных пакетов.

Как писал "Телеграф", ранее старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной рассказал, как военные высчитывают "невидимую" ракету "Орешник".