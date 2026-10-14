"Деньги как вода": цена за скважину под Киевом удивила украинцев

Расчет сделан на глубину 70 метров

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Украинке предложили полную смету на бурение и обустройство скважины в селе Гнедин Киевской области. Сумма мягко говоря шокировала ее.

Расценками в Threads поделилась Ольга Скрипник. Ей предложили пробурить 70-метровую скважину за 242 573 грн.

"Хотели воду на участке. Пока что нашли дно бюджета.

Со скважиной по 900 грн за метр не сложилось. Ищем дальше – получили смету на 242 573 грн. И это еще не окончательная сумма: часть издержек (как генератор) подсчитают по факту.

Я теперь несколько иначе воспринимаю фразу "деньги как вода", — написала Ольга, которая также прикрепила смету ориентировочных работ.

Смета на бурение скважины

Смета на бурение скважины

На работы заложили 197 380 грн

В комментариях под публикацией Ольга отметила, что высокая цена обусловлена геологическими особенностями Бориспольского района и другой технологией бурения.

Дороже всего в смете обойдется бурение скважины диаметром 125 мм с усиленной трубой нПВХ: при цене 2500 грн за метр 70 метров стоят 175 000 грн. Еще 10 000 грн – за четыре единицы фильтровой части диаметром 125 мм по 2500 грн каждая.

Котлован под кольца и их монтаж стоят 3500 грн, сварка кабельной муфты – 280 грн, установка крана для полива – 700 грн. Монтаж насосного оборудования и опускание насоса обойдутся в 4500 грн, обустройство системы и настройка автоматики – в 3200 грн, заглушка – в 200 грн.

За траншею, прокладку трубы и засыпку указали тариф 700 грн за погонный метр. Оплату рассчитают по фактическому объему. По факту также посчитают расходы на генератор бентонит. Всего работы в документе оценили в 197 380 грн. Еще 2000 грн предусмотрели на транспортные расходы и 500 грн – на доставку оборудования.

Оборудование и материалы стоят 42 693 грн

Во вторую часть сметы вошли скважинный насос MAXIMUS 143м за 7843 грн, гидроаккумулятор на 50 литров за 2177 грн и электронная автоматика за 780 грн. Водостойкий электрический кабель длиной 70 метров стоит 6650 грн. Столько же метров нержавеющего троса толщиной 4 мм обойдутся в 3010 грн, а трубы диаметром 32 мм на 10 атмосфер – в 2709 грн.

Герметичный оголовок скважины оценили в 2100 грн, два обратных клапана – в 1360 грн, переходы, фитинги и краны – в 3800 грн. Два бетонных кольца стоят 3400 грн, крышка – 1700 грн, садовый пластиковый люк – 890 грн. Доставка колец и услуги манипулятора обойдутся еще в 4500 грн. Вместе с остальными комплектующими эта часть сметы составляет 42 693 грн.

В сети предложили Ольге альтернативные варианты. К примеру, пользователи считают, что в такой ситуации уместнее выкопать колодец.

"Перебор"

"Таких цен на бурение я еще не видела"

"Мой вам совет (из моего собственного опыта)… Делайте бетонные кольца диаметром 1,5 метра и гидроаккумулятор как можно больше (даже на 150 л). Поясню почему:

При диаметре 0,8 м нельзя нормально развернуться и обслуживать этот гидроаккумулятор; Гидроаккумулятор на 50 л выдает по факту только 2/3 своего объема, а это всего 33 л. Во время отключения электроэнергии это очень мало (сходил в душ, смыл туалет — и всей воды больше нет). А при гидроаккумуляторе в 150 л у вас будет запас в 100 л воды"

"Подумайте, возможно, проще выкопать колодец на 2–3 кольца воды. Дешевле, проще обслуживание, вода есть даже тогда, когда нет света (набрать ведрами). Если вода будет не очень хорошая для пищевых целей, покупать бутилированную"

Ранее "Телеграф" сообщал, что киевлянка приобрела дом в одном из сел Киевской области за 2 миллиона гривен. В сети она показала состояние жилья и процесс его обновления.