"Гроші як вода": ціна за свердловину під Києвом здивувала українців

Розрахунок зроблено на глибину 70 метрів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українці запропонували повний кошторис на буріння та облаштування свердловини у селі Гнідин Київської області. Сума, м’яко кажучи, шокувала її.

Розцінками у Threads поділилася Ольга Скрипник. Їй запропонували пробурити 70-метрову свердловину за 242 573 грн.

"Хотіли воду на ділянці. Поки що знайшли дно бюджету.

Зі свердловиною по 900 грн за метр не склалося. Шукаємо далі – отримали кошторис на 242573 грн. І це ще не остаточна сума: частину витрат (як генератор) підрахують за фактом.

Я тепер дещо інакше сприймаю фразу "гроші як вода", — написала Ольга, яка також прикріпила кошторис орієнтовних робіт.

Кошторис на буріння свердловини

Кошторис на буріння свердловини

На роботи заклали 197 380 грн

У коментарях під публікацією Ольга зазначила, що висока ціна обумовлена геологічними особливостями Бориспільського району та іншою технологією буріння.

Найдорожче обійдеться буріння свердловини діаметром 125 мм з посиленою трубою нПВХ: при ціні 2500 грн за метр 70 метрів коштують 175 000 грн. Ще 10 000 грн. – за чотири одиниці фільтрової частини діаметром 125 мм по 2500 грн кожна.

Котлован під кільця та їх монтаж коштують 3500 грн, зварювання кабельної муфти – 280 грн, встановлення крана для поливу – 700 грн. Монтаж насосного обладнання та опускання насоса коштуватимуть 4500 грн, облаштування системи та налаштування автоматики – 3200 грн, заглушка – 200 грн.

За траншею, прокладку труби та засипку вказали тариф 700 грн за погонний метр. Оплату розрахують за фактичним обсягом. За фактом також порахують витрати на генератор і бентоніт. Усього роботи у документі оцінили у 197 380 грн. Ще 2000 грн передбачили на транспортні витрати та 500 грн – на доставку обладнання.

Обладнання та матеріали коштують 42 693 грн

До другої частини кошторису увійшли свердловинний насос MAXIMUS 143м за 7843 грн, гідроакумулятор на 50 літрів за 2177 грн та електронна автоматика за 780 грн. Водостійкий електричний кабель завдовжки 70 метрів коштує 6650 грн. Стільки ж метрів нержавіючого троса завтовшки 4 мм коштуватимуть 3010 грн, а труби діаметром 32 мм на 10 атмосфер – 2709 грн.

Герметичне оголовок свердловини оцінили у 2100 грн, два зворотні клапани – у 1360 грн, переходи, фітинги та крани – у 3800 грн. Два бетонні кільця коштують 3400 грн, кришка – 1700 грн, садовий пластиковий люк – 890 грн. Доставка кілець та послуги маніпулятора коштуватимуть ще 4500 грн. Разом з іншими комплектуючими ця частина кошторису становить 42 693 грн.

У мережі запропонували Ользі альтернативні варіанти. Наприклад, користувачі вважають, що в такій ситуації доречніше викопати колодязь.

"Перебір"

"Таких цін на буріння я ще не бачила"

"Моя вам порада (з мого власного досвіду)… Робіть бетонні кільця діаметром 1,5 метра та гідроакумулятор якомога більше (навіть на 150 л). Поясню чому:

При діаметрі 0,8 м не можна нормально розвернутися та обслуговувати цей гідроакумулятор; Гідроакумулятор на 50 л видає за фактом лише 2/3 свого об’єму, а це лише 33 л. Під час відключення електроенергії це дуже мало (сходив у душ, змив туалет – і всієї води більше нема). А при гідроакумуляторі 150 л у вас буде запас 100 л води"

"Подумайте, можливо, простіше викопати колодязь на 2-3 кільця води. Дешевше, простіше обслуговування, вода є навіть тоді, коли немає світла (набрати відрами). Якщо вода буде не дуже хороша для харчових цілей, купувати бутильовану"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що киянка придбала будинок в одному із сіл Київської області за 2 мільйони гривень. У мережі вона показала стан житла та процес його оновлення.