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Жена миллиардера и одна из самых успешных женщин Украины: как выглядит единственная дочь Леонида Кучмы

Автор
Татьяна Кармазина
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Елена Пинчук замужем за бизнесменом Виктором Пинчуком
Елена Пинчук замужем за бизнесменом Виктором Пинчуком. Фото Коллаж "Телеграфа"

54-летняя Елена Пинчук успевает быть и бизнесвумен, и мамой

В жизни второго президента Украины есть две главные женщины — его супруга Людмила Кучма и единственная дочь Елена Пинчук. Она была представительницей "золотой молодежи", которая сумела самостоятельно добиться успеха в карьере и стать одной из влиятельных женщин Украины.

Елена Пинчук дважды была замужем и стала мамой для троих детей. "Телеграф" рассказывает, чем занимается единственная дочь Леонида Кучмы и как она выглядит.

Что известно о Елене Пинчук

Родилась 3 декабря 1970 года в Днепропетровске (ныне город Днепр), получила образование в Днепропетровском государственном университете по специальности "Экономика и социология".

леонид кучма в молодости елена пинчук в детстве
Леонид Кучма держит маленькую Елену

Свою карьеру Елена начала в экономическом департаменте "ПриватБанка" (1995–1996), а затем занимала должность заместителя директора по маркетингу в компании "Киевстар" (1997–2002). В 2003 году она основала фонд "АнтиСПИД" — первую на Украине частную благотворительную организацию, занимающуюся борьбой с ВИЧ/СПИДом.

В 2017 году фонд был переименован в Фонд Елены Пинчук, который также начинает заниматься помощью военным, образовательными проектами и менторством для женщин. Периодически Фонд задействует не только украинских звезд, но и мировых знаменитостей. В частности, в своем время Елена Пинчук сотрудничала с Биллом Клинтоном, Элтоном Джоном, группой Queen.

Элтон Джон Елена Пинчук
Элтон Джон и Елена Пинчук. Фото: old.antiaids.org

В 2010 году бизнесвумен вошла в комиссию ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом, а также возглавила телегруппу StarLightMedia (ICTV, ICTV2, ICTV Серіали, СТБ, Новий канал, ОЦЕ ТБ, Super+, Твій серіал, Твоє кіно Хіт, Твоє кіно Action, Твоє кіно Relax, Супермама, М1 та М2).

Елена Пинчук неоднократно включалась в списки самых влиятельных украинцев и женщин страны. В 2010 году французская газета La Tribune отметила ее среди "женщин, изменивших мир". В 2021 году дочь Кучмы вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "НВ".

Личная жизнь Елены Пинчук

Первым супругом Елены был украинский политик и народный депутат Украины Игорь Франчук. Их брак завершился разводом в 1997 году, и в этом союзе родился сын Роман. С 2002 года предпринимательница замужем за известным украинским бизнесменом, меценатом и миллиардером Виктором Пинчуком, основавший благотворительный фонд Victor Pinchuk Foundation.

виктор пинчук елена пинчук
Виктор и Елена Пинчуки. Фото: Getty Images

В этом браке у пары родились две дочери: Екатерина (2003) и Вероника (2011).

Елена Пинчук виктор Пинчук роман Франчук
Елена Пинчук с мужем Виктором и сыном Романом. Фото: unian
роман Франчук мария гнашук вероника пинчук
Сын Елены Пинчук - Роман Франчук со своей женой Марией Гнашук и, вероятно, младшей сводной сестрой Вероникой Пинчук. Фото: facebook.com/maria.gnashuk

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#Елена Пинчук #Виктор Пинчук #Леонид Кучма