Маленький, экономичный и недорогой в обслуживании: какой автомобиль подойдет пенсионерам

Компактная модель привлекает простотой и невысокими расходами на содержание, однако низкая посадка подойдет не всем.

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Toyota Aygo может стать удобным выбором для пенсионеров, которые ищут компактный автомобиль для поездок по городу. Среди его преимуществ – простота парковки, несложная конструкция и умеренные расходы на обслуживание.

В Украине подержанные Toyota Aygo стоят примерно от 110 000 до 350 000 грн. Итоговая цена зависит от года выпуска, пробега и технического состояния автомобиля. Подробнее о модели рассказали в ADAC.

Чем Toyota Aygo удобна в городе

Компактные размеры Aygo облегчают парковку. Для водителя, который ищет небольшой автомобиль для поездок по городу, это один из главных аргументов в пользу модели.

Бензиновый двигатель объемом 1,0 литра и более простая конструкция делают Aygo привлекательным вариантом с точки зрения затрат на содержание. Невысокие расходы важны для покупателей, которые учитывают не только цену автомобиля, но и последующие затраты на него.

Еще один плюс – надежность. ADAC отмечает хорошие показатели этой модели.

Главный минус – низкая посадка

Для пожилого водителя удобство посадки не менее важно, чем размеры машины или стоимость ее содержания. У Toyota Aygo низкая посадка, поэтому людям, которым трудно наклоняться, может быть неудобно садиться в автомобиль и выходить из него.

Сколько стоит подержанная Toyota Aygo

По данным auto.ria, ориентировочный бюджет на подержанную Toyota Aygo в Украине составляет 110 000–350 000 грн. Разницу в цене определяют поколение, год выпуска, пробег и состояние конкретного автомобиля.

Самые доступные по году выпуска варианты – автомобили первого поколения 2005–2008 годов. Их пробег обычно составляет 170–250 тыс. км. Среди автомобилей первого поколения после рестайлинга 2009–2014 годов встречаются предложения с пробегом 100–200 тыс. км.

Второе поколение, которое выпускают с 2014 года, относится к более дорогой части предложений. Цены на такие Aygo достигают верхней границы указанного диапазона и превышают ее.

Как сообщал "Телеграф", какой автомобиль имеет высокую посадку и хорошую обзорность, что делает его удобным для пожилых водителей.