Почему аварийные отключения вводят и отменяют очень быстро: у энергетиков есть всего несколько минут

Ситуация в энергетике очень непредсказуемая

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После российских ударов энергетики срочно отключают поврежденные участки энергосистемы, чтобы предотвратить более серьезные технологические аварии. Для этого и вводят аварийные отключения: решение нужно принимать немедленно, на это есть всего несколько минут.

Почему аварийные отключения применяют без уведомления и часто быстро отменяют, пояснили в "Полтаваоблэнерго". Аварийные отключения света отменяют, как только энергосистему удается стабилизировать.

Что такое аварийные (экстренные) отключения света

Это — вынужденная и срочная мера, применяемая в энергосистеме для предотвращения ее полной разбалансировки и масштабной аварии. Как только ситуация стабилизируется, их отменяют.

Почему свет выключают без предупреждения

Главная причина ограничений – российские удары по энергосистеме. Россия изменила тактику и атакует каждый день, нанося значительные повреждения объектам, критически важным для ее работы.

"Чтобы спасти энергосистему после очередного удара, энергетики должны всего несколько минут, поэтому сообщить потребителям заранее об аварийных отключениях невозможно", — объяснили энергетики.

Почему отмена аварийных отключений не гарантирует свет

Как только энергосистему удается стабилизировать, диспетчеры отменяют аварийные ограничения. Но поврежденные электростанции не могут выработать нужное количество электроэнергии, а сети передать ее потребителям. В таком случае начинают действовать повременные отключения.

После нового удара энергетикам снова приходится срочно устранять последствия повреждений. Поэтому свет могут выключиться вскоре после его возвращения. Это зависит от последствий атак и состояния энергосистемы.

Что задерживает возобновление электроснабжения

Аварийно-восстановительные бригады начинают ремонт, как только позволяет ситуация безопасности. Работы могут затянуться: с каждым ушибом повреждений становится больше.

Российские войска также повторно атакуют объекты. Поэтому ремонтным бригадам приходится ждать, пока закончится воздушная тревога, и только тогда продолжать восстановление.

Напомним, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко рассказал "Телеграфу", что может ждать Киев зимой, хватит ли электроэнергии для метро и водоканала и насколько реален сценарий с двумя часами света в сутки.