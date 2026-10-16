Маленьке, економне й недороге в обслуговуванні: яке авто підійде пенсіонерам

Компактна модель приваблює простотою та невисокими витратами на утримання, проте низька посадка підійде не всім

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Toyota Aygo може стати зручним вибором для пенсіонерів, які шукають компактний автомобіль для міських поїздок. Серед його переваг — легке паркування, проста конструкція та помірні витрати на обслуговування.

В Україні вживані Toyota Aygo коштують орієнтовно від 110 000 до 350 000 грн. Остаточна ціна залежить від року випуску, пробігу та технічного стану автомобіля. Детальніше про модель написали в ADAC.

Чим Toyota Aygo зручна в місті

Компактні розміри Aygo полегшують паркування. Для водія, який шукає маленький автомобіль для міських поїздок, це один із головних аргументів на користь моделі.

Бензиновий двигун об’ємом 1,0 літра та простіша конструкція роблять Aygo привабливим варіантом з погляду утримання. Невисокі витрати важливі для покупців, які оцінюють не тільки ціну автомобіля, а також подальші витрати на нього.

Ще один плюс – надійність. ADAC відзначає хороші показники цієї моделі.

Головний мінус – низька посадка

Для літнього водія зручність посадки має не менше значення, ніж розміри машини чи вартість утримання. У Toyota Aygo посадка низька, тому людям, яким важко нахилятися, сідати в автомобіль і виходити з нього може бути незручно.

Скільки коштує вживана Toyota Aygo

За даними auto.ria, орієнтовний бюджет на вживану Toyota Aygo в Україні становить 110 000–350 000 грн. Різницю в ціні визначають покоління, рік випуску, пробіг і стан конкретного автомобіля.

Найдоступніші за роком випуску варіанти – машини першого покоління 2005–2008 років. Їхній пробіг зазвичай становить 170–250 тис. км. Серед рестайлінгових автомобілів першого покоління 2009–2014 років трапляються пропозиції з пробігом 100–200 тис. км.

Друге покоління, яке випускають від 2014 року, належить до дорожчої частини пропозицій. Ціни на такі Aygo сягають верхньої межі наведеного діапазону та виходять за неї.

Як повідомляв "Телеграф", яке авто має високу посадку й хорошу оглядовість, що роблять його зручним для літніх водіїв.