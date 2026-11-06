Часть украинцев получит больше выходных на Рождество и Новый год: кому изменят график

Праздничный отдых придется отработать по субботам

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Тернополе часть работников будет отдыхать 25 декабря 2026 года и 1 января 2027 года. Исполнительный комитет городского совета решил перенести рабочие дни на период рождественских и новогодних праздников.

Исполком рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций Тернополя организовать работу так:

за пятницу , 25 декабря 2026 года, рабочий день перенести на субботу, 19 декабря 2026 года .

, рабочий день перенести . пятницу, 1 января 2027 года, отработать в субботу, 16 января 2027 года.

Почему в Украине нет автоматического переноса выходных

Во время военного положения, которое продлится как минимум до 29 января 2027 года, государственные и религиозные праздники не дают автоматического права на дополнительный выходной. Если праздничная дата приходится на будний день, этот день остается обычным рабочим. Если праздник приходится на субботу или воскресенье, выходной на следующий рабочий день не переносят.

Такой порядок ввел Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который вступил в силу 24 марта 2022 года. Статья 6 этого закона на время военного положения приостановила действие норм КЗоТ о праздничных и нерабочих днях, в частности статьи 73, которая определяет такие даты.

Выходными остаются дни, предусмотренные графиком работы. При пятидневной рабочей неделе это обычно суббота и воскресенье. Частные компании могут по своему усмотрению предоставлять сотрудникам дополнительные выходные: общегосударственного требования освобождать их от работы в праздники нет.

Когда выходные в последний раз переносили на государственном уровне

В последний раз выходной автоматически переносили из-за совпадения праздника с нерабочим днем в январе 2022 года. Тогда 1 января пришлось на субботу, поэтому понедельник, 3 января 2022 года, стал дополнительным выходным.

В начале марта того же года правительство не отменяло запланированный выходной в понедельник, 7 марта, его планировали отработать в субботу, 12 марта. Однако предприятия должны были сами решать, делать ли выходной, – у части из них возникли проблемы с работой из-за боевых действий и российской агрессии.

После вступления в силу новых правил официально первыми праздниками без дополнительного перенесенного выходного стали Пасха 24 апреля и День труда 1 мая 2022 года.

В конце 2023 года Верховная Рада разрешила работодателям самостоятельно решать, как переносить рабочие и выходные дни. Такие изменения оформляют коллективным договором или отдельным внутренним приказом.

Как сообщал "Телеграф", Рождество Христово в 2026 году по новому церковному календарю приходится на пятницу, 25 декабря. В этот день Рождество празднуют не все конфессии – некоторые церкви отмечают событие 7 января. ПЦУ начала пользоваться новоюлианским календарем 1 сентября 2023 года. С тех пор Рождество по новому стилю отмечают 25 декабря вместо 7 января по старому, юлианскому календарю.