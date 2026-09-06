Если Трамп умрет на посту президента. Сколько денег получит Мелания и кто сменит его

Первая леди покинет Белый дом, но получит огромную сумму

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Если нынешний президент США Дональд Трамп скончается во время своего второго срока, последствия для Белого дома и его семьи окажутся куда более сложными, чем может показаться на первый взгляд.

Несмотря на то что Трамп недавно отметил свое 80‑летие и, по словам некоторых врачей, остается в "отличном состоянии здоровья", передает издание UNILAD, серия покушений, включая ранение в ухо в 2024 году, уже несколько раз ставила его жизнь под угрозу. И хотя президент выглядит бодро, история США показывает: трагические развязки в Овальном кабинете происходили и раньше.

Что получит Мелания и кто займет Белый дом

Если Трамп умрет, его жена Мелания не останется без поддержки государства. В соответствии с "Законом о бывших президентах" вдовы американских лидеров имеют право на ежегодное пособие в размере 20 000 долларов, выплачиваемое ежемесячно Министерством финансов. Эти выплаты начинаются на следующий день после смерти президента и продолжаются до конца жизни вдовы — если она не вступит в повторный брак до 60 лет. Мелания, которой сейчас 56 лет, сможет получать это пособие независимо от того, находился ли Трамп в должности на момент смерти.

Фото: Getty Images

Политическая же власть перейдет к вице‑президенту Джей Ди Вэнсу. Он немедленно станет президентом и переедет в Белый дом вместе со своей женой Ушей Вэнс и детьми, а Мелании придется покинуть резиденцию. Вэнс завершит срок Трампа до января 2029 года и получит право назначить собственного вице‑президента. При этом Мелания останется гражданкой США — она получила гражданство в 2006 году через натурализацию.

Джей Ди Вэнс и его жена Уша. Фото: Getty Images

Подобное уже происходило в истории США

Смерть президента во время исполнения обязанностей — не беспрецедентный случай для США. За всю историю страны были убиты четыре президента: Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Ф. Кеннеди.

Последним стал Кеннеди, убитый в Далласе 22 ноября 1963 года. После его смерти президентом стал вице-президент Линдон Джонсон, который принял присягу в тот же день. Умершая в 1994 году Жаклин Кеннеди, как и Мелания в гипотетическом сценарии, оказалась в положении первой леди, потерявшей мужа-президента.