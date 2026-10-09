"Отвратительное поведение": Трамп унизил Меланию на глазах у всей Америки (видео)

Комплимент обернулся для лидера США скандалом

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Дональд Трамп оказался в центре скандала после выступления в штате Небраска. Президент США публично назвал свою ближайшую помощницу Натали Харп "идеальным человеком". При этом о своей супруге Мелании он уже долгое время так не говорил.

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Это произошло в понедельник, 5 октября, на митинге в городе Гранд-Айленд. 80-летний американский лидер пригласил 35-летнюю Харп на сцену и коротко, но выразительно охарактеризовал ее. На видеозаписи слышно, как президент называет помощницу "идеальным человеком".

First Lady Natalie Harp is on stage at the Trump rally! Trump calls her "this perfect person" https://t.co/2YLBZQfPGg — Aaron Rupar (@atrupar) October 5, 2026

На первый взгляд, обычный комплимент коллеге. Но момент американцы быстро начали обсуждать в соцсети X, передает издание irishstar. Некоторые пользователи сочли слова Трампа демонстративным проявлением неуважения к первой леди.

Фото: Getty Images

"Мелания, должно быть, в восторге. Он никогда так о ней не говорит", – написал один из пользователей. Другой комментатор отметил: "Что бы кто ни думал о Мелании Трамп, это такое низкое проявление неуважения. "Идеальный человек". Он когда-нибудь говорил такое о Мелании?".

"Готов поспорить, он никогда не говорил таких слов о Мелании"

"Меланию не называли идеальным человеком"

Напомним, что Натали Харп является помощницей президента США, которая сопровождает его практически на всех публичных мероприятиях. Ранее в сети распространилось фото, на котором Трамп якобы целовался с молодой блондинкой, однако кадр оказался подделкой. Тем временем Мелания стала все реже появляться в компании мужа.