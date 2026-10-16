Не убирайте летнюю одежду, пока не проверите эти вещи: на них могут проявиться пятна

Названы главные ошибки, из-за которых одежда желтеет в шкафу

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С наступлением холодов многие убирают летнюю одежду и достают свитера, куртки и тёплые брюки. Но прежде чем отправить футболки, платья и шорты на хранение до следующего сезона, стоит осмотреть каждую вещь и подготовить её. Иначе весной на ткани могут появиться жёлтые пятна, потемнения и неприятный запах.

Специалисты Американского института уборки (American Cleaning Institute) объясняют: даже едва заметные загрязнения со временем темнеют или желтеют. Не стоит убирать одежду, если на ней остались следы пота, косметики или других загрязнений. Некоторые из них могут привлекать насекомых, повреждающих ткань.

Какие вещи проверить в первую очередь

Особого внимания требуют светлые футболки, майки, рубашки и платья. На белой ткани могут оставаться незаметные следы пота, дезодоранта и косметики. После долгого хранения они проявляются в виде желтоватых пятен – чаще всего в области подмышек, на воротнике и манжетах.

Проверьте и цветную одежду: на ней могут быть следы еды, напитков, солнцезащитного крема и других средств, которыми вы пользовались летом. Даже почти незаметное загрязнение лучше обработать перед тем, как убрать вещь на долгое хранение.

Не забудьте о купальниках, шортах и спортивной одежде. Они часто контактируют с потом, морской водой, песком и солнцезащитными средствами. Перед хранением очистите такие вещи в соответствии с рекомендациями на ярлыке.

Пятна на одежде. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Почему одежду нельзя просто сложить в шкаф

Распространённая ошибка – убирать вещи сразу после носки, если на них нет видимых загрязнений. Но отсутствие заметных пятен ещё не означает, что ткань чистая.

Ещё одна ошибка – гладить одежду перед тем, как убрать её на несколько месяцев. Нагрев может закрепить оставшиеся на ткани загрязнения, и тогда вывести пятна будет сложнее. Сначала убедитесь, что вещь чистая. Если нужно, постирайте её ещё раз.

Перед хранением одежду нужно полностью высушить. Даже слегка влажные вещи в закрытом пространстве могут стать источником сырости и затхлого запаха. Выбирайте сухое место и не оставляйте одежду в сыром шкафу или помещении.

Как подготовить летнюю одежду к хранению

Несколько простых правил помогут весной не перестирывать весь гардероб и не выводить застарелые пятна:

Осмотрите каждую вещь. Проверьте воротники, манжеты, подмышки и участки, где могли остаться следы косметики или еды.

Проверьте воротники, манжеты, подмышки и участки, где могли остаться следы косметики или еды. Постирайте одежду перед хранением. Выберите режим и температуру с учётом рекомендаций на ярлыке. Деликатные вещи, которые нельзя стирать дома, лучше отдать в химчистку.

Выберите режим и температуру с учётом рекомендаций на ярлыке. Деликатные вещи, которые нельзя стирать дома, лучше отдать в химчистку. Не убирайте вещи с оставшимися пятнами. Если после стирки загрязнение не исчезло, обработайте его подходящим средством и повторите очистку, если это допускает инструкция по уходу за тканью.

Если после стирки загрязнение не исчезло, обработайте его подходящим средством и повторите очистку, если это допускает инструкция по уходу за тканью. Полностью высушите одежду. Прежде чем складывать её в коробки или на полки, убедитесь, что ткань сухая не только снаружи, но и в плотных швах и складках.

Прежде чем складывать её в коробки или на полки, убедитесь, что ткань сухая не только снаружи, но и в плотных швах и складках. Проверьте состояние вещей. Пришейте пуговицы, зашейте швы и сделайте другой мелкий ремонт сейчас, а не откладывайте его до следующего сезона.

Пришейте пуговицы, зашейте швы и сделайте другой мелкий ремонт сейчас, а не откладывайте его до следующего сезона. Выберите подходящее место. Храните одежду в сухом, прохладном, тёмном и хорошо проветриваемом помещении. Упаковка не должна создавать условия для скопления влаги.

Как подготовить вещи к хранению после лета. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как хранить вещи, чтобы они не испортились за зиму

Повседневную летнюю одежду можно убрать в чистые коробки или специальные контейнеры для хранения. Учитывайте условия в помещении и особенности ткани: в сыром месте даже подходящая упаковка не защитит вещи от проблем с влажностью.

Шерстяные и другие вязаные вещи лучше складывать на полках, а не надолго оставлять на плечиках. Под собственным весом они могут растянуться и потерять форму. Перед хранением такие изделия нужно очистить, полностью высушить и аккуратно сложить.

Не убирайте одежду в обычные пластиковые пакеты, если внутри может задерживаться влага. Американский институт уборки рекомендует выбирать сухие места и избегать упаковки, в которой возникает неподходящий влажный микроклимат.

Когда придёт время снова доставать летнюю одежду, осмотрите её и проветрите. Если появился затхлый запах, очистите вещь подходящим способом, прежде чем надевать.

Подготовка сезонной одежды занимает немного времени, зато помогает сохранить её внешний вид и избежать неприятных сюрпризов после нескольких месяцев хранения.

Как сообщал "Телеграф", белая футболка может пожелтеть за несколько месяцев в шкафу, даже если перед тем, как убрать её на хранение, она казалась чистой о сезонном хранении. Значит, чистый вид перед тем, как убрать вещь, не гарантирует, что после хранения она останется белой. Чтобы снизить риск, одежду нужно правильно подготовить, а сезонные вещи хранить в воздухопроницаемых чехлах или контейнерах для текстиля.