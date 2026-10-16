Сода, вода й хліб: як видалити плями від бурякового соку

Ефективні способи позбутися плям

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Буряк – корисний і смачний овоч, але на тканині він може залишити стійкі плями. Як і в разі інших забруднень, діяти потрібно якомога швидше.

Спочатку спробуйте відіпрати пляму звичайною водою. Якщо це не допоможе, виручить хліб. Про цей спосіб розповіли на сайті Homesteady .

Як вивести пляму від буряка

Свіжі плями від буряка можна повністю видалити водою. Головне – використовувати холодну. Не тріть тканину, а лише промокніть пляму. Інакше сік проникне глибше, а пляма збільшиться.

Одразу промийте пляму великою кількістю холодної води, щоб видалити основну її частину. Потім покладіть забруднений одяг у миску з холодною водою щонайменше на 30 хвилин. Замість звичайної води можна взяти газовану мінеральну: вона посилить очищувальний ефект. Після замочування виперіть річ у пральній машині як зазвичай. Якщо пляма все ще помітна, знову замочіть річ у холодній воді.

Свіжі плями від буряка спочатку промивають великою кількістю холодної води. Фото згенеровано ШІ

Як вивести пляму за допомогою хліба

Видалити пляму допоможе шматок черствого білого хліба. Завдяки пористій структурі він добре вбирає вологу.

Перш ніж використовувати хліб, ретельно промийте пляму під холодною проточною водою. Занурте шматочок білого хліба у воду й покладіть вологим на пляму. Залиште щонайменше на 30 хвилин, щоб хліб увібрав барвник. Потім виперіть забруднену тканину в пральній машині як зазвичай.

Як вивести пляму від буряка за допомогою харчової соди

Харчова сода також допомагає позбутися плям від буряка. Цей спосіб особливо стане в пригоді, якщо пляма вже висохла.

Розчиніть половину пакетика соди в пів літра холодної води. Замочіть одяг у розчині щонайменше на 30 хвилин. Після цього виперіть річ у пральній машині. За потреби повторіть процедуру.