Пошукайте в бабусиній шафі: ці сумочки знову стала модними

З чим можна поєднати аксесуар

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Пам'ятаєте маленькі сумочки, які берегли для особливих випадків, а потім прибирали подалі в шафу, бо вони здавалися надто старомодними? Схоже, деякі з них ще рано списувати з рахунків. Цієї осені увагу привертають вінтажні аксесуари з незвичайною фактурою, зокрема оксамитові сумки.

Про повернення таких моделей пише видання Who What Wear. Оксамитова сумка може стати цікавою альтернативою звичним шкіряним аксесуарам, особливо якщо правильно підібрати до неї одяг.

Оксамит замість звичної шкіри

Оксамитова сумка — це не той аксесуар, якому потрібні блискучі прикраси чи химерний дизайн, щоб привернути увагу. Її головна родзинка — сама тканина: м'яка, приємна на вигляд і з красивими переливами кольору. А якщо знайдеться модель із короткою ручкою та цікавою застібкою, вона матиме той самий вінтажний шарм, заради якого й варто зазирнути до старої шафи.

Чорна оксамитова сумка із золотою застібкою

Темно-зелена сумка з вінтажною застібкою

Восени такий аксесуар особливо доречний. Коли гардероб поступово наповнюється пальтами, светрами й щільними тканинами, оксамит природно вписується в загальний настрій сезону.

З чим носити оксамитову сумку

Найпростіший варіант — поєднати її з одягом, який ви й так носите щодня. Наприклад, темно-бордова сумочка матиме гарний вигляд із сірим пальтом, синіми джинсами та чорними черевиками. А темно-синя модель додасть кольору комплекту з бежевим тренчем і молочним светром.

Повсякденний образ

Якщо хочеться більш жіночного образу, можна спробувати оксамитову сумку з трикотажною сукнею та високими чоботами. Для вечірнього виходу підійде поєднання з лаконічною чорною сукнею — фактурний аксесуар зробить його цікавішим без зайвих прикрас.

Образ з чорною сукнею

Важливо не перевантажувати образ. Оксамитова сумка сама по собі привертає увагу, тому поруч із нею краще залишити прості силуети й спокійні кольори.

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