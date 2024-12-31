Кравчук и "кравчучка": как сумка на колесиках стала символом эпохи и как с ней связан первый президент Украины

Такая сумка-кравчучка была в 90-х едва ли не в каждой украинской семье

Леонид Кравчук — первый президент независимой Украины, который возглавил страну в декабре 1991 года после развала Советского союза. Это были тяжелые и неопределенные времена для страны, которая только получила независимость, а люди выживали как могли. Неотъемлемым символом той эпохи стала сумка на колесиках, которую связывали с именем Леонида Кравчука.

"Телеграф" решил выяснить, какое отношение к сумке-кравчучке имеет первый президент Украины Леонид Кравчук и кто ее изобрел на самом деле.

Леонид Кравчук. Фото: Getty Images

Кравчучка — символ эпохи бедности и Кравчука

Изобретателем сумки-кравчучки на колесиках стал простой инженер-конструктор Алексей Сергеев, который работал на авиационном заводе. В начале 80-х мужчина строил дом и из-за большой нагрузки подорвал спину. Тогда он начал думать, как упростить себе транспортировку стройматериалов, чтобы не травмировать спину.

"Основная идея — сделать коляску, которая собиралась бы и разбиралась за 15 секунд и помещалась в пакет. Чтобы колеса отстыковывались и все полочки загибались", — позже рассказывал сын изобретателя кравчучки Юрий Сергеев.

Так появилась сумка-кравчучка, которую изобрел Алексей Сергеев, и которая быстро стала популярной в быту украинцев тех времен, так как сильно упрощала перемещение товаров и вещей.

Изначально сумка выпускалась под кодовым названием "Шмель", однако в народе ее начали называть кравчучкой — в честь первого президента независимой Украины.

Это слово стало едва ли не главным неологизмом независимой Украины и символом целой эпохи 90-х. Сам Леонид Кравчук на "кравчучку" не обижается. Она, мол, помогла людям пережить бедность и начать собственный бизнес.

В то же время сам создатель удивительной сумки-кравчучки Алексей Сергеев бизнесменом и богачем так и не стал, и никаких дивидендов за свое изобретение не получил.

Тзобретатель кравчучки Алексей Сергеев

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