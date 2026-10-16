Не только варенье: какую необычную закуску из яблок готовят британцы

Попробуйте необычный способ их приготовления

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Осенью яблок некуда девать : часть урожая пускают на варенье, из другой пекут пироги, а остальное складывают в ящики. Но есть способ использовать эти фрукты совсем иначе – придать им кисло-сладкий вкус и подавать не к чаю, а к мясу.

Маринованные яблоки используют в несладких блюдах, в частности в салатах с курицей и зеленью. В британском The Guardian рассказали , как приготовить их всего за полчаса.

Зачем мариновать яблоки

Обычно яблоки ассоциируются с шарлоткой, пирогами и компотами. Однако их вкус хорошо сочетается и с солеными блюдами – особенно там, где нужна легкая кислинка.

Маринованные яблоки могут стать необычным ингредиентом салата с запеченной курицей, свежими овощами и зеленью. Например, их можно сочетать с капустой кейл, тонко нарезанными фенхелем и сельдереем, а для заправки использовать соус на основе тахини – кунжутной пасты.

Яблоки нарезанные кубиком

Как замариновать яблоки за 30 минут

Для маринования лучше выбирать плотные яблоки с легкой кислинкой, например сорта Айдаред или Ренет Симиренко. Они хорошо сохраняют форму и сочетаются с кисло-сладким маринадом. Для приготовления понадобятся четыре столовые ложки яблочного уксуса, сок половины лимона, столовая ложка жидкого меда, щепотка морской соли и две столовые ложки холодной воды.

Яблоко нужно нарезать мелкими кубиками. В отдельной банке смешать воду, уксус, лимонный сок, мед и соль, добавить яблоки и хорошо встряхнуть, чтобы кусочки покрылись маринадом. После этого поставить банку в холодильник примерно на 30 минут.

За это время фрукты пропитаются кисло-сладким маринадом и будут готовы к использованию в салате.

Важно помнить, что это быстрое маринование, а не заготовка на зиму. Яблоки нужно хранить в холодильнике и использовать в ближайшее время.