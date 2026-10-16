Не лише варення: яку незвичну закуску з яблук готують британці

Спробуйте незвичний спосіб їх приготування

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Восени яблук нікуди дівати: частину врожаю пускають на варення, з іншої печуть пироги, а решту складають у ящики. Та є спосіб використати ці фрукти зовсім інакше — додати їм кисло-солодкого смаку й подавати не до чаю, а до м'яса.

Мариновані яблука використовують у несолодких стравах, зокрема в салатах із куркою та зеленню. У британському The Guardian розповіли, як приготувати їх всього за пів години.

Навіщо маринувати яблука

Зазвичай яблука асоціюються із шарлоткою, пирогами та компотами. Проте їхній смак добре працює і в солоних стравах — особливо там, де потрібна легка кислинка.

Мариновані яблука можуть стати незвичним інгредієнтом салату із запеченою куркою, свіжими овочами та зеленню. Наприклад, їх можна поєднати з капустою кейл, тонко нарізаним фенхелем і селерою, а для заправки використати соус на основі тахіні — кунжутної пасти.

Яблука нарізані кубиком

Як замаринувати яблука за 30 хвилин

Для маринування краще обирати щільні яблука з легкою кислинкою, наприклад сорти Айдаред або Ренет Симиренка. Вони добре тримають форму та поєднуються з кисло-солодким маринадом. Для приготування знадобляться чотири столові ложки яблучного оцту, сік половини лимона, столова ложка рідкого меду, дрібка морської солі та дві столові ложки холодної води.

Яблуко потрібно нарізати дрібними кубиками. В окремій банці змішати воду, оцет, лимонний сік, мед і сіль, додати яблука та добре струсити, щоб шматочки вкрилися маринадом. Після цього поставити банку в холодильник приблизно на 30 хвилин.

За цей час фрукти просочаться кисло-солодким маринадом і будуть готові до використання в салаті.

Важливо пам'ятати, що це швидке маринування, а не заготівля на зиму. Яблука потрібно зберігати в холодильнику та використовувати найближчим часом

Раніше "Телеграф" розповідав, які яблука та груші краще сушити на зиму.