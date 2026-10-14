Не все фрукты подходят для компота: какие яблоки и груши лучше сушить на зиму

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Осенью яблок и груш хватает и на пироги, и на домашние заготовки . Одни фрукты хорошо сохраняют форму в компоте, другие лучше высушить или сварить из них густой джем. Если правильно распределить урожай, можно обойтись без лишних расходов и сделать запасы, которые действительно пригодятся зимой.

Какие яблоки сушить, почему груши не должны быть перезрелыми и какие плоды оставить для консервации? "Телеграф" расскажет, как рассортировать осенний урожай и подготовить фрукты к хранению.

Какие яблоки лучше сушить, а какие – консервировать

Не каждое яблоко хорошо подходит для сушки. Лучше всего выбирать плотные, не слишком сочные плоды, которые сохраняют форму после нарезки. Попробуйте "Ренет Симиренко", "Голден Делишес" или "Гала" – при условии, что яблоки не перезрели.

Кисловатые яблоки после сушки приобретают яркий вкус. Их добавляют в узвар, чай и домашнюю выпечку. Нарежьте плоды тонкими ломтиками и хорошо высушите – получится удобный перекус без сахара.

Для компота оставьте твердые яблоки: при термической обработке они не развариваются. Если плоды уже мягкие, с мучнистой мякотью или быстро теряют форму, лучше сварить из них повидло или джем либо приготовить пюре.

Яблоки можно засушить в духовке

Груши на зиму: какие плоды подходят для сушки

Для сушки груш важно дождаться нужной степени зрелости. Недозрелые плоды могут быть слишком твердыми и менее ароматными, а перезрелые – настолько сочными, что процесс затянется. Выбирайте груши, которые уже созрели, но еще остаются упругими.

Нарежьте их дольками и сушите в электросушилке или духовке, выбрав подходящий температурный режим. Готовые кусочки можно добавлять в компоты, выпечку и десерты.

Очень мягкие, сладкие и сочные груши лучше использовать для джема или пюре. Плотные плоды можно законсервировать в сиропе: зимой их подают как десерт или добавляют в домашнюю выпечку.

Консервированная груша в сиропе

Как подготовить яблоки и груши к сушке

Для сушки не нужны сахар или много посуды, но фрукты следует правильно подготовить. Сначала вымойте их, удалите сердцевину и нарежьте примерно одинаковыми по толщине ломтиками. Так они высохнут равномернее.

Яблоки и груши сушат в электросушилке или духовке. Температуру и продолжительность выбирайте с учетом прибора, толщины ломтиков и сочности плодов. Не ориентируйтесь только на время: проверяйте, не остались ли кусочки влажными внутри.

После сушки дайте фруктам полностью остыть. Переложите их в чистые герметичные емкости и храните в сухом темном месте. Если в контейнере появился конденсат или на сухофруктах заметна плесень, их нельзя считать пригодными к употреблению.

Так октябрьский урожай не пропадет, а зимой у вас будут разные заготовки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где правильно хранить домашнюю консервацию.