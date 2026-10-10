Забудьте о сморщенной кожуре: как правильно хранить яблоки

Собирайте и закладывайте на хранение только целые плоды, поддерживая прохладу и высокую влажность

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Чтобы осенние яблоки дольше оставались упругими, держите их в прохладном месте и не допускайте потери влаги. Перед закладкой переберите урожай: повреждённые и помятые плоды съешьте в первую очередь, а целые храните отдельно.

Собирайте яблоки осторожно, чтобы не повредить кожуру и не оторвать плодоножки. Об этом сообщает "Телеграф".

Подготовьте яблоки к хранению

Для хранения подходят здоровые плоды без трещин, вмятин и следов гнили. Даже небольшое повреждение может испортить яблоко и привести к порче соседних.

Не мойте урожай перед закладкой: естественный защитный слой на кожуре помогает яблокам дольше сохраняться. Если плоды влажные, дайте им обсохнуть в прохладном месте. Не оставляйте их надолго под прямыми солнечными лучами.

Выберите подходящее место

Яблокам нужно прохладное, тёмное место с высокой влажностью и хорошей вентиляцией. Подойдёт погреб или другое помещение со стабильной температурой. В тёплом сухом воздухе плоды быстрее теряют влагу, размягчаются и сморщиваются.

Сложите яблоки в ящики или коробки, не укладывая их плотной кучей. Каждый плод можно обернуть бумагой или переложить слои чистой бумагой. Так яблоки будут меньше соприкасаться друг с другом, а порча будет распространяться медленнее.

Яблоки в погребе

Регулярно проверяйте урожай

Осматривайте запасы и сразу убирайте яблоки, которые начали гнить или размягчаться. Не держите испорченные плоды рядом со здоровыми. Яблоки с повреждениями используйте в первую очередь, а урожай с разными сроками созревания храните отдельно.

Не ставьте яблоки рядом с источниками тепла и не перекладывайте их без необходимости. Чем меньше плоды теряют влагу и получают повреждений, тем дольше сохраняют плотность и свежий вид.

Как сообщал "Телеграф", яблоки выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание соседних плодов. Из-за этого они могут влиять на другие продукты: бананы чернеют, виноград увядает, а овощи прорастают или гниют. Подробнее о влиянии этилена.