Не спешите выбрасывать: какие стаканы из прошлого снова возвращаются в моду (фото)

Вы точно видели такие у бабушки

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Цветочки на стекле, цветные блики и причудливые узоры – именно такую посуду многие помнят с детства. Когда-то такие стаканы берегли для гостей или праздничных застолий, а сегодня они могут стать той самой деталью, которая превращает обычный стол в нечто особенное.

И если в вашем серванте до сих пор пылится бабушкин набор, возможно, пришло время взглянуть на него по-новому. "Телеграф" расскажет, какие стаканы снова входят в моду.

Стаканы с цветами

Цветы на стекле могут быть нежными и едва заметными или яркими, словно из летнего сада. Мелкие полевые бутоны, розы, листочки и целые растительные композиции делают даже обычный стакан декоративным. Именно такие вещи часто ассоциируются со старыми сервантами, где посуда годами ждала особого случая.

Сегодня стаканы с цветочным рисунком можно использовать и каждый день. Они хорошо сочетаются с белыми тарелками, льняными салфетками и простыми скатертями. А если хочется создать более выразительную композицию, можно добавить живые цветы – и обычный завтрак будет выглядеть совсем иначе.

Советские стаканы с цветами. Фото: OLX

Советские стаканы с цветами. Фото: OLX

Советские стаканы с цветами. Фото: OLX

Современные стаканы с цветами.

Цветное стекло

Розовые, зеленые, янтарные и голубые стаканы способны оживить даже самую сдержанную сервировку. Они интересно преломляют свет, особенно у окна, а на однотонном столе становятся заметным цветовым акцентом.

Не обязательно покупать целый одинаковый набор. Можно сочетать несколько разных оттенков или поставить рядом стаканы разной формы. Такой подход добавит столу непринужденности.

Стаканы из цветного стекла. Фото: OLX

Стаканы из цветного стекла. Фото: OLX

Стаканы из цветного стекла. Фото: OLX

Современные стаканы из цветного стекла.

Рельефные узоры

Стаканы с выпуклыми цветами, листьями, гранями или геометрическими орнаментами. Они могут быть полностью прозрачными, но благодаря фактуре выглядят гораздо интереснее обычного гладкого стекла.

Такие стаканы особенно эффектно смотрятся при естественном освещении: солнечные лучи подчеркивают рельеф, а напиток внутри создает дополнительные блики.

Стаканы с рельефными узорами. Фото: OLX

Стаканы с рельефными узорами. Фото: OLX

Стаканы с рельефными узорами. Фото: OLX

Современные стаканы с рельефными узорами

Не обязательно ждать праздников, чтобы ими пользоваться. Иногда именно такие мелочи придают дому индивидуальность и делают привычные вещи приятнее. Главное – проверить, нет ли на стекле трещин и сколов, а декоративное покрытие не повреждено.