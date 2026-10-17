Не поспішайте викидати: які склянки з минулого знову повертаються в моду (фото)

Ви точно бачили такі в бабусі

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Квіточки на склі, кольорові відблиски й химерні візерунки — саме той посуд, який багато хто пам’ятає з дитинства. Колись такі склянки берегли для гостей або святкових застіль, а сьогодні вони можуть стати тією самою деталлю, яка перетворює звичайний стіл на щось особливе.

І якщо у вашому серванті досі припадає пилом бабусин набір, можливо, настав час поглянути на нього по-новому. "Телеграф" розповість які склянки знову повертаються в моду.

Склянки з квітами

Квіти на склі можуть бути ніжними й ледь помітними або яскравими, наче з літнього саду. Дрібні польові бутони, троянди, листочки та цілі рослинні композиції роблять навіть звичайну склянку декоративною. Саме такі речі часто асоціюються зі старими сервантами, де посуд роками чекав на особливу нагоду.

Сьогодні квітчасті склянки можна використовувати й щодня. Вони гарно поєднуються з білими тарілками, лляними серветками та простими скатертинами. А якщо хочеться створити більш виразну композицію, можна додати живі квіти — і звичайний сніданок матиме зовсім інший вигляд.

Радянські склянки з квітами. Фото: OLX

Радянські склянки з квітами. Фото: OLX

Радянські склянки з квітами. Фото: OLX

Сучасні склянки з квітами

Кольорове скло

Рожеві, зелені, бурштинові та блакитні склянки здатні оживити навіть найстриманіше сервірування. Вони цікаво заломлюють світло, особливо біля вікна, а на однотонному столі стають помітним кольоровим акцентом.

Не обов’язково купувати цілий однаковий набір. Можна поєднати кілька різних відтінків або поставити поруч склянки різної форми. Такий підхід додає столу невимушеності.

Склянки з кольорового скла. Фото: OLX

Склянки з кольорового скла. Фото: OLX

Склянки з кольорового скла. Фото: OLX

Сучасні склянки з кольорового скла

Рельєфні візерунки

Склянки з опуклими квітами, листям, гранями або геометричними орнаментами. Вони можуть бути повністю прозорими, але завдяки фактурі виглядають значно цікавіше за звичайне гладке скло.

Такі склянки особливо ефектні при природному освітленні: сонячні промені підкреслюють рельєф, а напій усередині створює додаткові відблиски.

Склянки з рельєфними візерунками. Фото: OLX

Склянки з рельєфними візерунками. Фото: OLX

Склянки з рельєфними візерунками. Фото: OLX

Сучасні склянки з рельєфними візерунками

Не обов’язково чекати свят, щоб ними користуватися. Іноді саме такі дрібниці додають оселі індивідуальності й роблять звичні речі приємнішими. Головне — перевірити, чи немає на склі тріщин і сколів, а декоративне покриття не пошкоджене.

Раніше "Телеграф" розповідав, які чашки з "бабусиного" сервізу знову в моді.