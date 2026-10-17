Потратила 19 тыс. долларов и понадобился еще год работы: во что украинка превратила двор дома в селе (видео)

Как изменились сад и огород

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Год назад украинка купила сельский дом в Николаевской области за 19 тысяч долларов. С тех пор она привела в порядок двор, сад и огород, установила заборы и высадила десятки растений.

Владелица показала в своем блоге, что удалось сделать за год, как эти работы изменили территорию и какие решения она теперь считает ошибочными.

С чего начали обустраивать двор

Первой крупной работой стал забор со стороны улицы. Старое ограждение было низким и скорее напоминало декоративную изгородь, чем защищало от посторонних взглядов, ветра и дорожной пыли.

После замены забора двор стал более закрытым. Это добавило хозяевам комфорта и изменило вид территории.

Старый забор

Сад и огород пришлось восстанавливать

Сад был запущенным и почти не давал урожая. Хозяева обрезали деревья, удобрили почву и подготовили землю к дальнейшим работам.

Сорняки во дворе

Они посадили около 20 новых деревьев. Позже владелица усомнилась, действительно ли их нужно было столько.

Между молодыми деревьями она решила посадить клубнику, чтобы использовать свободное место на участке.

Восстановление сада

Восстановление сада

Отдельно занялись огородом: расчистили землю, посадили хризантемы и обустроили ровные грядки. Эта часть двора стала одной из личных гордостей владелицы.

Клумбы

Новые грядки

Почему не стоит торопиться с выбором забора

Еще один забор хозяева установили в конце огорода. Позже они поняли, что не учли особенность местности – сильные ветры.

Владелица советует не повторять их ошибку и тщательно выбирать конструкцию забора до начала работ.

"Не повторяйте нашу ошибку, не ставьте этот еврозабор, сразу устанавливайте нормальный забор из сетки", – советует она.

По ее словам, сплошной забор мог бы лучше защищать территорию от ветра.

Клумбы, кусты и десятки новых растений

За год хозяева привели в порядок клумбы и розарий, очистили территорию и посадили много новых растений. На участке появилось более 30 кустов.

Владелица признается: некоторые растения она посадила бы в большем количестве. По ее мнению, такие детали заметно меняют вид двора.

Урожай на грядках

Осталось немало мелких дел, результат которых не так заметен на фотографиях. Но именно из них постепенно складывается ухоженная территория вокруг сельского дома.