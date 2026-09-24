Обычный сарай превратили в уютный дом: что внутри и как он выглядит (фото)

Внутри есть ванная и уютная зона отдыха

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Украинка показала небольшой гостевой дом, который обустроила на территории своего загородного жилья. Интересно, что изначально отдельное строение вообще не планировали использовать для проживания — по задумке там должен был быть обычный сарай.

Почему владельцы решили изменить назначение здания, девушка рассказала в интервью блогерше Иванке Дячук.

Как сарай стал отдельным домом

Об обустройстве домика украинка рассказала в видео, показав его интерьер и территорию вокруг. По ее словам, это уже третье здание на участке, но изначально никто не планировал делать из него полноценный дом.

По первоначальным чертежам строение должно было быть сараем. Поэтому о больших окнах, сложной планировке или комфортном отоплении тогда даже не шло речи. Однако во время строительства возникла неожиданная ситуация: у рабочих остался строительный материал, и они решили сделать строение значительно выше.

Гостевой домик

"Это третье здание здесь, это такой, как сейчас мы уже называем его, гостевой дом, но это должен был быть сарай. Просто здесь та же история, когда строители решили, что он должен быть вдвое выше, хотя мы давали им чертежи", — рассказывает владелица.

Для сарая такая высота оказалась фактически излишней. Поэтому вместо того, чтобы оставить помещение хозяйственным, владельцы начали думать, как использовать дополнительное пространство.

Почему маленький дом оказался удобным

Гостевой дом получился компактным, поэтому его легко отапливать. Владелица говорит, что это особенно ощущалось зимой, когда температура на улице была очень низкой.

Для обогрева установили норвежскую дровяную печь, которая быстро нагревает помещение.

печка

"Он маленький, что стратегически было правильно, потому что этой зимой, когда были сильные морозы, его легко протопить. И здесь за полчаса уже можно находиться в футболке", — рассказывает украинка.

Для стен использовали пеноблок, который уже был у владельцев, а крышу, пол и потолок сделали из дерева.

Потолок из дерева

Окна и выход добавили уже позже

Первоначальное назначение здания повлияло и на его планировку. Когда его строили как сарай, в помещении не предусматривали нормальных окон — оставили только небольшое вентиляционное отверстие.

После изменения задумки пришлось добавлять окна уже с учетом того, что дом должен быть комфортным для отдыха.

С одной стороны строения открывается красивый вид, поэтому там обустроили окна. Под ними владелица сделала клумбы, которые начинают цвести еще ранней весной.

Окно с видом

Другой выход ведет в сад — возле него можно поставить шезлонг или стул и отдыхать на свежем воздухе.

Внутри обустроили все необходимое

Несмотря на небольшую площадь, в гостевом доме удалось разместить все необходимое для комфортного пребывания. Здесь есть ванная комната, удобный диван, кухонная зона с мойкой и рабочей поверхностью, а также места для хранения вещей.

Интерьер домика

Интерьер обустраивали постепенно, подбирая отдельные предметы уже под готовое пространство. Например, большой шкаф владелица нашла в Нидерландах.

Отдельную зону ванной комнаты уже отделили от остального пространства с помощью текстиля. По словам владелицы, такое решение помогает сделать интерьер легче, однако в дальнейшем она хочет добавить больше приватности.

В будущем вместо текстильной перегородки планируют установить раздвижные двери с березовым шпоном. Они должны четче отделить ванную комнату от основной части дома.

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