Витратила 19 тис. доларів і знадобився ще рік роботи: на що українка перетворила двір хати в селі (відео)

Як змінився сад і город

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Рік тому українка придбала сільський будинок на Миколаївщині за 19 тисяч доларів. Відтоді вона впорядкувала подвір’я, сад і город, поставила паркани та висадила десятки рослин.

Власниця показала в своєму блозі, що вдалося зробити за рік, як ці роботи змінили територію та які рішення вона тепер вважає помилковими.

З чого почали облаштування подвір’я

Першою великою роботою став паркан з боку вулиці. Старе огородження було низьким і радше нагадувало декоративну огорожу, ніж захищало від чужих поглядів, вітру й дорожнього пилу.

Після заміни подвір’я стало закритішим. Це додало господарям комфорту й змінило вигляд території.

Старий паркан

Сад і город довелося відновлювати

Сад був занедбаним, і він майже не давав урожаю. Господарі обрізали дерева, удобрили ґрунт і підготували землю до подальших робіт.

Бур'яни на подвір'ї

Вони посадили приблизно 20 нових дерев. Згодом власниця засумнівалася, чи справді їх було потрібно стільки.

Між молодими деревами вона вирішила посадити полуницю, щоб використати вільне місце на ділянці.

Відновлення саду

Відновлення саду

Окремо взялися за город: розчистили землю, посадили хризантеми й облаштували сформовані грядки. Ця частина подвір’я стала однією з особистих гордостей власниці.

Клумби

Нові грядки

Чому з вибором паркану не варто поспішати

Ще один паркан господарі поставили наприкінці городу. Згодом вони зрозуміли, що не зважили на особливість місцевості – сильні вітри.

Власниця радить не повторювати їхньої помилки й ретельно обирати конструкцію паркану до початку робіт.

"Не робіть нашу помилку, не ставте оцей єврозабор, сітку ставте одразу нормальний забор", – радить вона.

За її словами, суцільний паркан міг би краще захищати територію від вітру.

Клумби, кущі та десятки нових рослин

За рік господарі впорядкували клумби й розарій, прибрали територію та посадили багато нових рослин. На ділянці з’явилося понад 30 кущів.

Власниця зізнається: деяких рослин вона посадила б іще більше. На її думку, такі деталі помітно змінюють вигляд подвір’я.

Урожай на грядках

Залишилося чимало дрібних справ, результат яких не так помітний на фотографіях. Але саме з них поступово складається впорядкована територія навколо сільського будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як побілка змінила стару сільську хату до невпізнання.