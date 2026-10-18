Небольшой автомобиль с экономичным двигателем: он может стать практичным выбором для пожилых водителей

Новый автомобиль стоит от 868 000 грн, а подержанные модели предыдущих поколений предлагают от $500.

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Suzuki Swift может стать неожиданно удачным выбором для пенсионеров, которые ищут простой и экономичный автомобиль для ежедневных поездок. У компактной модели есть несколько преимуществ, особенно важных для водителей старшего возраста.

Однако перед покупкой стоит учитывать не только удобство управления, но и другие особенности автомобиля. Чем Swift привлекает пенсионеров, подробнее рассказали в what car.

Чем привлекает Suzuki Swift

Небольшие размеры автомобиля упрощают парковку и маневрирование на городских улицах. Также отмечают экономичность модели и возможность найти ее на вторичном рынке по доступной цене.

В то же время Swift может быть не самым удобным вариантом для больших семей или тех, кто часто перевозит много вещей. Из-за ограниченного пространства на заднем ряду пассажирам может быть менее комфортно во время длительных поездок.

Сколько стоит Suzuki Swift в Украине

Новый Suzuki Swift у официального дилера Suzuki VIDI Grand стоит от 868 000 грн, что составляет примерно 19 350 долларов.

На вторичном рынке цены зависят от года выпуска, пробега и технического состояния автомобиля. Согласно объявлениям на RST, Suzuki Swift 1995–2005 годов выпуска предлагают за 500–5 500 долларов, а средняя цена составляет около 1 700 долларов.

За автомобили 2007–2012 годов на AUTO.RIA просят примерно 4 300–8 500 долларов, или около 190 000–350 000 грн. На окончательную стоимость влияют состояние машины, пробег и тип коробки передач – механическая или автоматическая.

Как сообщал "Телеграф", Toyota Aygo может стать удобным выбором для пенсионеров, которые ищут компактный автомобиль для городских поездок.