Недорогой, простой в управлении и вместительный: какой автомобиль подойдет бабушкам

Понятное управление, место для покупок и версии с автоматической коробкой передач делают модель практичным вариантом для повседневных поездок.

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Dacia Sandero может стать практичным выбором для бабушек, которые ищут доступный автомобиль для ежедневных поездок. У модели понятное управление и достаточно места для покупок и личных вещей.

В Украине подержанные Dacia Sandero продают по цене от 1 800 до 8 500 долларов. Стоимость зависит от года выпуска, поколения автомобиля и его технического состояния. Подробнее об этом автомобиле написали в carwow.

Преимущества: простота и практичность на каждый день

Главное преимущество Sandero – понятное управление. Это важно для водителей, которые ценят простоту и хотят сосредоточиться на дороге. Такой автомобиль отвечает запросу на практичный транспорт для привычных маршрутов и повседневных дел.

Места достаточно для покупок и повседневных вещей. Для бабушек, которым нужна машина для поездок в магазин и решения других бытовых задач, это один из главных аргументов в пользу модели.

У Sandero также есть версии с автоматической коробкой передач. Они подойдут тем, кто не хочет переключать передачи вручную. Еще одно преимущество – доступная цена на вторичном рынке: модель можно рассматривать при ограниченном бюджете.

Сколько стоит подержанная Dacia Sandero в Украине

Медианная цена Dacia Sandero на RST – около $4 900. Для первого поколения 2008–2012 годов ориентировочный диапазон составляет от $1 800 до $5 750.

Например, в Харькове автомобили 2009–2013 годов стоят от $3 200 до $7 200. Разница зависит от пробега и состояния автомобиля.

Dacia Sandero второго поколения и версии Stepway предлагают по цене от $4 000 до $8 500 и выше.

Как сообщал "Телеграф", согласно данным о ценах, пенсионерам можно рассмотреть и другие бюджетные варианты автомобилей.