Маленьке авто з економним двигуном: воно може стати практичним вибором для літніх водіїв

Новий автомобіль коштує від 868 000 грн, а вживані моделі старших поколінь пропонують від $500

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Suzuki Swift може стати несподівано вдалим вибором для пенсіонерів, які шукають просте й економне авто для щоденних поїздок. Компактна модель має кілька переваг, які особливо важливі для водіїв старшого віку.

Втім, перед купівлею варто врахувати не лише зручність керування, а й інші особливості автомобіля. Чим Swift приваблює пенсіонерів, детальніше написали в what car.

Чим приваблює Suzuki Swift

Невеликі розміри автомобіля полегшують паркування та маневрування на міських вулицях. Також відзначають економність моделі й можливість знайти її на вторинному ринку за доступною ціною.

Водночас Swift може бути не найзручнішим варіантом для великих родин або тих, хто часто перевозить багато речей. Через обмежений простір на задньому ряду пасажирам може бути менш комфортно під час тривалих поїздок.

Скільки коштує Suzuki Swift в Україні

Новий Suzuki Swift в офіційного дилера Suzuki VIDI Grand коштує від 868 000 грн, що становить приблизно 19 350 доларів.

На вторинному ринку ціни залежать від року випуску, пробігу й технічного стану автомобіля. За даними оголошень на RST, Suzuki Swift 1995–2005 років випуску пропонують за 500–5 500 доларів, а середня ціна становить близько 1 700 доларів.

За автомобілі 2007–2012 років на AUTO.RIA просять приблизно 4 300–8 500 доларів, або близько 190 000–350 000 грн. На остаточну вартість впливають стан машини, пробіг і тип коробки передач – механічна чи автоматична.

Як повідомляв "Телеграф", Toyota Aygo може стати зручним вибором для пенсіонерів, які шукають компактний автомобіль для міських поїздок.