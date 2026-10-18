Все вручну: робітниця розкрила секрет про легендарний "Київський торт" Roshen

Над одним тортом працює ціла команда кондитерів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Славнозвісний "Київський торт" від фабрики Roshen вже десятки років вважається незмінним солодким символом столиці України. Проте мало хто знає, що всі декоративні елементи на ньому зроблені вручну працівниками.

Про це розповіла користувачка під ніком barbaris.chik в соціальній мережі Threads. За її словами, над одним тортом працює 6-7 людей.

В мережі поцікавились, як насправді робляться прикраси на тортах. Та як вдається їх так рівно викладати.

"Хто працює на заводі Рошен, ці квіточки візерунки на київському, та й на інших тортах, це машина робить чи в ручну роблять? Перший раз звернула увагу, шо то цвіт каштана і як воно все рівненько викладено", — йдеться в повідомленні.

Жінка поцікавилась, як створюються прикраси на торті

Що відповіли в коментарях?

Користувачі розповіли про створення тортів на фабриці, а також як їх прикрашають. Дехто навіть не зміг повірити, що це не машинна, а ручна робота.

"Працювала на заводі. Увесь декор на всіх тортах робиться вручну. Конкретно над декором цього торта працюють людей 6 чи 7. А ще перемазування коржів, обвалка торта в крихті, зважування, пакування. Дуже багато сил та праці вкладається у кожен торт, тістечко, зефір. Враховуючи це, санітарні умови та якість продукції для мене вироби Рошен найкращі!";

Коментарі користувачів

"Згідна з Вами. Якби люди знали скільки ручної праці вкладається у харчовій промисловості, то б по іншому відносилися до продуктів";

"Серйооознооооо???? Я б в житті не подумала, що в таких масштабах це робиться вручну! Тепер обовʼязково буду розглядати кожен торт, щоб подивитися яку красу зробили чиїсь ручки";

"Мені вся продукція Рошен дуже смачна";

"Того він і мій улюблений";

Коментарі користувачів

"Це що, не автоматизоване виробництво?";

"Ні, всі прикраси роблять вручну";

"Завжди так думала";

"Сказитись. Дуже круті!";

"Тепер мені соромно, що я стільки роботи зжираю за один вечір", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, як та коли з'явився торт "Запоріжжя", відомий своїм неповторним смаком.