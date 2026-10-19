Не свет и тепло. У россиян новая цель в Киеве: кто может пострадать больше всего

Удар по очистным сооружениям столицы грозит загрязнением Днепра

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Россияне усиливают внимание к водоснабжению Киева. На фоне угроз для энергетики и отопления водная инфраструктура столицы может стать еще одним критически важным направлением, от которого зависит повседневная жизнь горожан.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью BBC News Украина. "Телеграф" выяснил, чем опасны возможные проблемы с водоснабжением и к каким последствиям они могут привести в других регионах.

Почему водоснабжение зависит от электроэнергии

Директор Ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь в эфире "Эспрессо" и Slawa.TV объяснил , что стабильная работа систем водоснабжения и водоотведения напрямую зависит от электроэнергии.

Чтобы поддерживать работу водоканалов во время перебоев с электроснабжением, используют резервные генераторы и когенерационные установки. Для Киева это особенно сложная задача из-за значительных потребностей насосного оборудования в электроэнергии.

Чем опасно повреждение очистных сооружений

По словам Шкиня, проблемы с водоснабжением влияют и на водоотведение. Если ограничить подачу воды, объем стоков уменьшится, однако длительная работа канализационных сетей в нестандартном режиме может привести к их заиливанию и осложнить работу насосных станций.

Самые серьезные экологические последствия могут возникнуть в случае повреждения очистных сооружений, из-за которого неочищенные стоки попадут в Днепр.

"Самый простой способ устроить катастрофу – вывести из строя именно очистные сооружения. И тогда, даже если дойдет до очистных сооружений, стоки могут попасть в реку", – подчеркнул Шкинь.

Какие города могут оказаться под угрозой

По словам эксперта, загрязнение Днепра может иметь последствия для населенных пунктов ниже по течению, которые используют речную воду для водоснабжения.

Днепр протекает через центральные и южные регионы Украины. Ниже по течению от Киева расположены, в частности, Канев, Черкассы, Кременчуг, Каменское, Днепр и Запорожье.

Схема бассейна реки Днепр. Фото: Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при продолжительных блекаутах в Украине могут ввести графики подачи воды и кто останется первым с сухими кранами.