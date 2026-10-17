Если остановятся крупные ТЭЦ: останется ли Киев без тепла?

Возможности городского резерва зависят от ряда факторов

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Резервные котельные и когенерационные установки способны лишь частично заменить киевские ТЭЦ. Если несколько крупных станций надолго остановятся, полностью обеспечить город теплом они, скорее всего, не смогут.

Такую оценку в комментарии "Телеграфу" дал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Подробнее – в материале: "Киевские ТЭЦ не дают ток: останутся ли киевляне без тепла в морозы".

Почему резерв в одном районе не обогреет другой

Когенерационные установки одновременно вырабатывают тепло и электричество. Их эффективность, как и возможности резервных котельных, зависит от расположения, подключения к тепловым сетям, наличия топлива и технического состояния. Имеет значение и то, может ли оборудование работать автономно.

"Резервная мощность в одном районе не обязательно сможет обогреть другой", – объясняет Рябцев.

Чтобы передавать тепло между районами, нужны трубы достаточной пропускной способности, исправные насосные станции и возможность переключать тепловые сети. Поэтому потенциал резерва зависит не только от мощности установок, но и от того, как они подключены к городской инфраструктуре.

Как проверить готовность котельных и когенерационных установок

"Киевтеплоэнерго" сообщало о масштабных ремонтах оборудования ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также о проектах когенерации. По оценке Рябцева, это подготовительная работа. Сами по себе эти мероприятия не доказывают, что резерв сможет полностью заменить основные станции.

"Готовность резерва подтверждают не закупленные установки, а испытания под нагрузкой и то, действительно ли он дает потребителям тепло", – считает Рябцев.

Самый сложный сценарий для резервных источников – одновременная и продолжительная остановка нескольких крупных ТЭЦ. В таких условиях, отмечает эксперт, особенно трудно рассчитывать на полную замену станций.

Какие резервные мощности есть у Киева

По словам Кличко, в городской резерв входят почти 700 генераторов для объектов тепло- и водоснабжения, 70 мобильных котельных, три дизельные электростанции и резервный водозабор. Собственные котельные оборудовали в 11 больницах. До конца 2026 года их число должны увеличить до 21.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сравнил уровень резервной защиты Киева с прошлой зимой. Тогда без нее оставалось примерно 70% города, сейчас – около 20%.

"Объективно за один сезон было нереально построить резервные средства для всего города", – объясняет Харченко.

Напомним, в Украине во время длительных блэкаутов могут ввести графики подачи воды. По предупреждению "Киевводоканала", остановка канализации уже через три дня грозит эпидемиологической катастрофой. Впрочем, такой сценарий маловероятен.