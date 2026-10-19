Не світло і тепло. У росіян нова ціль в Києві: хто може постраждати найбільше

Удар по очисних спорудах столиці загрожує забрудненням Дніпра

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Росіяни посилюють увагу до водозабезпечення Києва. На тлі загроз для енергетики та опалення водна інфраструктура столиці може стати ще одним критично важливим напрямком, від якого залежить повсякденне життя містян.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв’ю BBC News Україна. "Телеграф" з’ясував, чим небезпечні можливі проблеми з водопостачанням, які наслідки вони можуть мати для інших регіонів.

Чому водопостачання залежить від електроенергії

Директор Асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь в етері "Еспресо" та Slawa.TV пояснив, що стабільна робота систем водопостачання й водовідведення безпосередньо залежить від електроенергії.

Щоб підтримувати роботу водоканалів під час перебоїв із живленням, використовують резервні генератори та когенераційні установки. Для Києва це особливо складне завдання через значні потреби насосного обладнання в електроенергії.

Чим небезпечне пошкодження очисних споруд

За словами Шкіня, проблеми з водопостачанням впливають і на водовідведення. Якщо подачу води обмежити, обсяг стоків зменшиться, однак тривала робота каналізаційних мереж у нестандартному режимі може спричинити їх замулення та ускладнити роботу насосних станцій.

Найсерйозніші екологічні наслідки можуть виникнути в разі пошкодження очисних споруд, через яке неочищені стоки потраплять до Дніпра.

"Найпростіше зробити катастрофу — це вивести з ладу якраз очисні споруди. І от тоді, навіть якщо дійде до очисних споруд, то може потрапити в річку", — наголосив Шкінь.

Які міста можуть опинитися під загрозою

За словами експерта, забруднення Дніпра може мати наслідки для населених пунктів нижче за течією, які використовують річкову воду для водопостачання.

Дніпро протікає через центральні та південні регіони України. Нижче за течією від Києва розташовані зокрема Канів, Черкаси, Кременчук, Кам’янське, Дніпро та Запоріжжя.

Схема басейну ріки Дніпро. Фото: Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, що при тривалих блекаутах в Україні можуть ввести графіки подачі води і хто залишиться першим із сухими кранами.