Пыль исчезнет, но отделка пострадает: чем опасен лайфхак с кондиционером для белья

Вместе с приятным запахом можно получить проблемы

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Кондиционер для белья используют и вне стирки. В интернете советуют разводить его в воде и протирать стены: якобы они будут меньше притягивать пыль, а в комнате надолго останется приятный аромат. На первый взгляд идея кажется удачной, но у этого способа есть существенные недостатки.

Компоненты средства могут повредить краску и обои, оставить разводы и даже повлиять на влажность стен, отмечает немецкий портал Merkur.de.

Почему кондиционер помогает от пыли

Способ работает благодаря катионным поверхностно-активным веществам в составе кондиционера. Их положительно заряженные молекулы оседают на поверхности и нейтрализуют ее электрический заряд. Именно статическое электричество помогает домашней пыли держаться на стенах.

После обработки остается тонкая пленка: пыль хуже прилипает, и ее легче убрать. Ароматизаторы распространяют по комнате интенсивный запах свежего белья, который держится несколько дней. Специальные дорогие средства для такой уборки не нужны – в этом и заключается простота и дешевизна способа.

Какие стены могут пострадать от обработки

Кратковременный эффект против пыли может обернуться повреждением отделки. Поверхностно-активные вещества и растворители в составе кондиционера способны размягчить клей под обоями.

На матовой дисперсионной краске, силикатных и минеральных известковых покрытиях кондиционер нередко оставляет засаленные блестящие участки и разводы. Цвет тоже может измениться надолго – обычным протиранием такую проблему уже не решить.

Есть риск нарушить и микроклимат. Минеральные покрытия помогают регулировать влажность в помещении. Если покрыть их пленкой из компонентов кондиционера, влаге будет сложнее проходить через поверхность. При недостаточном проветривании это повышает риск появления плесени.

Кондиционер для белья может оставить на стенах разводы и повредить их. Фото сгенерировано ИИ

Если переборщить с кондиционером и сделать раствор слишком концентрированным, результат будет обратным: вместо защиты на стене останется липкий слой, который будет собирать грязь, пыль и жир.

Как снизить риск и чем заменить кондиционер

Тем, кто все же хочет испытать этот способ, важно соблюдать пропорции при приготовлении средства. Чтобы не повредить поверхность, нужно разводить не больше одной части кондиционера в трех-четырех частях теплой воды.

Смочите салфетку из микрофибры с полученном растворе и хорошо отожмите ее. Тряпка должна быть едва влажной. Затем нанесите смесь на незаметный участок – например, за дверью или возле плинтуса – и дайте ей высохнуть. Если покрытие не испортилось, а на стене не образовалась липкая пленка, можно использовать средство на остальных участках.

Для регулярной уборки подойдет более щадящий вариант – теплая вода с небольшим количеством мягкого средства для мытья посуды. Гладкие поверхности можно протереть тканью с несколькими каплями глицерина. Он также оставляет тонкую пылеотталкивающую пленку, но не содержит агрессивных поверхностно-активных веществ.

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